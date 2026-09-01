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हिमाचल के CBSE स्कूलों में शिक्षकों के लिए होगा ड्रेस कोड, दिन में तीन बार लगेगी हाजिरी, CM सुक्खू ने दिए निर्देश

सीएम सुक्खू ने शिक्षा विभाग के साथ की बैठक ( DIPR )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई स्कूलों की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने नई एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सीबीएसई स्कूलों की कार्यप्रणाली को लेकर कई अहम निर्देश दिए. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "इन स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग ड्रेस कोड निर्धारित किया जाएगा. शिक्षकों के लिए तय ड्रेस कोड 1 अक्टूबर 2026 से अनिवार्य होगा. ड्रेस खरीदने के लिए प्रत्येक शिक्षक को एकमुश्त ₹5 हजार की विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी. वहीं, विद्यार्थियों की स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर अगले एक सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाएगा". मुख्यमंत्री ने बताया कि सीबीएसई स्कूलों में करीब 1,200 शिक्षकों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है और आने वाले समय में आवश्यकता के अनुसार और शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य इन स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है. राज्य सरकार सीबीएसई स्कूलों के सुधार और विद्यार्थियों व शिक्षकों के लिए सुविधाओं को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त 80 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाएगी. सरकार का विशेष जोर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों पर है, ताकि उन्हें पढ़ाई के लिए दूर न जाना पड़े और उनके घर के नजदीक ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके.