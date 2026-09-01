हिमाचल के CBSE स्कूलों में शिक्षकों के लिए होगा ड्रेस कोड, दिन में तीन बार लगेगी हाजिरी, CM सुक्खू ने दिए निर्देश
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग की बैठक ली. इस दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, सचिव शिक्षा राकेश कंवर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 1, 2026 at 9:53 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई स्कूलों की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने नई एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सीबीएसई स्कूलों की कार्यप्रणाली को लेकर कई अहम निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "इन स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग ड्रेस कोड निर्धारित किया जाएगा. शिक्षकों के लिए तय ड्रेस कोड 1 अक्टूबर 2026 से अनिवार्य होगा. ड्रेस खरीदने के लिए प्रत्येक शिक्षक को एकमुश्त ₹5 हजार की विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी. वहीं, विद्यार्थियों की स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर अगले एक सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाएगा".
मुख्यमंत्री ने बताया कि सीबीएसई स्कूलों में करीब 1,200 शिक्षकों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है और आने वाले समय में आवश्यकता के अनुसार और शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य इन स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है. राज्य सरकार सीबीएसई स्कूलों के सुधार और विद्यार्थियों व शिक्षकों के लिए सुविधाओं को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त 80 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाएगी. सरकार का विशेष जोर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों पर है, ताकि उन्हें पढ़ाई के लिए दूर न जाना पड़े और उनके घर के नजदीक ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके.
मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को सीबीएसई स्कूलों में इन सभी उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि स्कूलों के संचालन, शैक्षणिक माहौल और उपलब्ध सुविधाओं में लगातार सुधार किया जाना चाहिए. सरकार की इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में आधुनिक और बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करना और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को उनके घर-द्वार पर राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना है.
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने के लिए सीबीएसई से संबद्ध स्कूल ऑफ एक्सीलेंस योजना शुरू की है. सरकार ने पहले चरण में 100 स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ने की घोषणा की थी, जिसके बाद संख्या बढ़ाकर 130 और फिर 156 से अधिक स्कूलों तक पहुंची. जुलाई 2026 तक सरकार के अनुसार 147 सरकारी स्कूल सीबीएसई से संबद्ध हो चुके थे.
योजना के तहत इन स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम, आधुनिक आधारभूत ढांचा, डिजिटल लर्निंग, बेहतर प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं और प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है. सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के बच्चों को भी राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है.
ये भी पढ़ें: बच्चों का नाम कटवाने स्कूल पहुंचे अभिभावक, 3 छात्रों ने छोड़ा विद्यालय, मिड डे मील मामले में स्टाफ पर गिरी गाज!