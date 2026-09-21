दीवाली से पहले पेंशनर्स को सुख की खबर, पेंशन एरियर का इतने फीसदी होगा भुगतान, डीए पर भी सीएम ने दिए संकेत
सीएम सुक्खू ने पेंशनर्स को भरोसा दिलाया कि उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा. अगले महीने पेंशन एरियर का होगा भुगतान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 3:38 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में क्लास थ्री पेंशनर्स को अक्टूबर में तीस फीसदी एरियर का भुगतान होगा. इसके साथ ही क्लास वन व क्लास टू पेंशनर्स को उनके एरियर का 15 फीसदी का भुगतान कर दिया जाएगा. साथ ही डीए को लेकर भी सीएम सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संकेत दिया कि एक किश्त जारी करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.
सीएम सुक्खू ने शिमला में पेंशनर्स के साथ मीटिंग में इसका ऐलान किया. सीएम सुक्खू ने पेंशनर्स को भरोसा दिलाया कि उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा. सीएम सुक्खू ने सोमवार को शिमला में सीएमओ के नए दफ्तर का शुभारंभ करने के बाद हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा के साथ बैठक में उपरोक्त ऐलान किए.
सीएम सुक्खू ने कहा, "राज्य सरकार पहली जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए क्लास-थ्री पेंशनर्स को अगले महीने उनके पेंशन एरियर का 30 प्रतिशत भुगतान कर देगी. साथ ही क्लास वन व क्लास टू को पेंशन एरियर का 15 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा".
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पेंशनरों और कर्मचारियों की समस्याओं से भली-भांति परिचित है. राज्य सरकार इस वर्ग की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयासरत है. सीएम सुक्खू ने ये भी भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में महंगाई भत्ते यानी डीए की एक और किस्त जारी करने पर भी विचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सभी विभागों को पेंशनरों के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी पेंशनरों के एरियर का भुगतान सरकार पहले ही कर चुकी है.
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बिना किसी राजनीतिक मकसद के बहाल किया है, ताकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी सम्मानजनक जीवन जी सकें. सीएम ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस ने जब सत्ता संभाली तब पूर्व सरकार प्रदेश पर 76,000 करोड़ रुपये के कर्ज के अलावा कर्मचारियों और पेंशनरों की ओर करीब 10,000 करोड़ रुपये की देनदारियां छोड़कर गई थी.
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को वर्ष 1952 से राजस्व घाटा अनुदान मिलता रहा है, लेकिन 16वें वित्त आयोग ने 77 वर्ष पुरानी इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है. उन्होंने कहा कि कल्पना कीजिए कि यदि एक लाख रुपये की वार्षिक आय में से 40,000 रुपये काट लिए जाएं तो क्या स्थिति होगी. यही स्थिति हिमाचल प्रदेश के सामने है. उन्होंने कहा कि आरडीजी खत्म होने से प्रदेश को हर वर्ष 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है.
सीएम ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार को अपने पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान 54,000 करोड़ रुपये आरडीजी और 16,000 करोड़ रुपये जीएसटी मुआवजे के रूप में मिले थे. उन्होंने कहा कि यदि पिछली सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखा होता तो प्रदेश का कर्ज करीब 30,000 करोड़ रुपये कम हो सकता था और कर्मचारियों की देनदारियां भी चुकाई जा सकती थीं.
पिछली भाजपा सरकार ने प्रदेशभर में करीब 1,000 करोड़ रुपये की लागत से भवनों का निर्माण करवाया, जिनमें से कई भवन खाली पड़े हैं. इसके विपरीत वर्तमान कांग्रेस सरकार को पिछले तीन साल में 17,000 करोड़ रुपये आरडीजी के रूप में मिले हैं. कांग्रेस सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ आगे बढ़ रही है.
मीटिंग में पेंशनर्स संयुक्त मोर्चे के मुखिया आत्माराम व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे. पेंशनर्स मोर्चे के मुखिया आत्मा राम शर्मा ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने पेंशनरों के हित में कई कदम उठाए हैं. उन्होंने इसके लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और सरकार का आभार जताया.
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