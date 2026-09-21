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दीवाली से पहले पेंशनर्स को सुख की खबर, पेंशन एरियर का इतने फीसदी होगा भुगतान, डीए पर भी सीएम ने दिए संकेत

शिमला: हिमाचल प्रदेश में क्लास थ्री पेंशनर्स को अक्टूबर में तीस फीसदी एरियर का भुगतान होगा. इसके साथ ही क्लास वन व क्लास टू पेंशनर्स को उनके एरियर का 15 फीसदी का भुगतान कर दिया जाएगा. साथ ही डीए को लेकर भी सीएम सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संकेत दिया कि एक किश्त जारी करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.

सीएम सुक्खू ने शिमला में पेंशनर्स के साथ मीटिंग में इसका ऐलान किया. सीएम सुक्खू ने पेंशनर्स को भरोसा दिलाया कि उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा. सीएम सुक्खू ने सोमवार को शिमला में सीएमओ के नए दफ्तर का शुभारंभ करने के बाद हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा के साथ बैठक में उपरोक्त ऐलान किए.

सीएम सुक्खू ने कहा, "राज्य सरकार पहली जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए क्लास-थ्री पेंशनर्स को अगले महीने उनके पेंशन एरियर का 30 प्रतिशत भुगतान कर देगी. साथ ही क्लास वन व क्लास टू को पेंशन एरियर का 15 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा".

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पेंशनरों और कर्मचारियों की समस्याओं से भली-भांति परिचित है. राज्य सरकार इस वर्ग की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयासरत है. सीएम सुक्खू ने ये भी भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में महंगाई भत्ते यानी डीए की एक और किस्त जारी करने पर भी विचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सभी विभागों को पेंशनरों के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी पेंशनरों के एरियर का भुगतान सरकार पहले ही कर चुकी है.

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बिना किसी राजनीतिक मकसद के बहाल किया है, ताकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी सम्मानजनक जीवन जी सकें. सीएम ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस ने जब सत्ता संभाली तब पूर्व सरकार प्रदेश पर 76,000 करोड़ रुपये के कर्ज के अलावा कर्मचारियों और पेंशनरों की ओर करीब 10,000 करोड़ रुपये की देनदारियां छोड़कर गई थी.