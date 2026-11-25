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मंत्रिमंडल विस्तार पर छिड़ी सियासी रार, नेता प्रतिपक्ष ने घेरा तो नरेश चौहान ने किया पलटवार, सत्ता-विपक्ष में जुबानी जंग जारी

नरेश चौहान ने कहा, "जयराम ठाकुर की ओर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हाईकमान का दबाव होने संबंधी बयान केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए दिया जा रहा है. विपक्ष के नेता को इस तरह की बयानबाजी करने के बजाय हिमाचल प्रदेश के वास्तविक मुद्दों और प्रदेश के अधिकारों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. जयराम ठाकुर आरडीजी (राजस्व घाटा अनुदान) बंद होने के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते और जब प्रदेश के हितों की बात आई तो भाजपा के सांसदों तथा पूर्व सरकार ने क्या प्रयास किए".

नरेश चौहान ने कहा कि आज प्रदेश के लोगों को यह जानने का अधिकार है कि जब हिमाचल के आर्थिक हितों और अस्तित्व से जुड़े सवाल सामने आए, तब भाजपा ने प्रदेश के लिए क्या किया? आरडीजी हिमाचल प्रदेश का अधिकार रहा है. राज्य गठन के समय से ही प्रदेश को इस अनुदान का लाभ मिलता रहा है, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है. ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जयराम ठाकुर को प्रदेश की जनता के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए. यदि वह आरडीजी के पक्ष में आवाज उठाते हैं तो कांग्रेस सरकार उनके सहयोग का स्वागत करेगी, क्योंकि यह किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे हिमाचल का मामला है.

मंत्रिमंडल विस्तार पर छिड़ी सियासी रार (ETV Bharat)

'कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस हाईकमान ने लगाई रोक'

दरअसल, नेता प्रतिपक्ष ने कैबिनेट मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा. जयराम ठाकुर ने कहा, "मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने इस पर रोक लगा रखी है. मौजूदा समय में मुख्यमंत्री की बात सुनने वाला कोई नहीं है. कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब उनकी हर बात नहीं मानी जाएगी. शीर्ष नेतृत्व ने मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. राज्यसभा चुनाव, प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों और उसके बाद पंचायती राज व शहरी निकाय चुनावों में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद से ही हाईकमान नाराज है. यही कारण है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल और नए मंत्रियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर पूरी तरह ब्रेक लगा हुआ है".

प्रधानमंत्री की ₹1500 करोड़ की सहायता कहां गई?

नरेश चौहान ने पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल और केंद्र की भाजपा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार थी और केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में थी, उस समय प्रधानमंत्री की ओर से हिमाचल को 1500 करोड़ रुपये की सहायता देने की बात कही गई थी. वह 1500 करोड़ रुपये कहां हैं और जयराम ठाकुर इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि विपक्ष को चुटकी लेने और राजनीतिक बयान देने के बजाय ऐसे सवालों का जवाब देना चाहिए, जिनका सीधा संबंध प्रदेश की जनता से है.

चौहान ने कहा कि भाजपा के भीतर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और इसी कारण कुछ नेता मीडिया में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बयान देकर अपनी सक्रियता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं. कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के हितों को ध्यान में रखकर जो योजनाएं और काम आगे बढ़ाए हैं, उन्हें लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी. उन्होंने दावा किया कि बड़े और वास्तविक मुद्दों पर प्रदेश की जनता का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है.

हर्ष महाजन को बीजेपी कोर कमेटी में जगह नहीं मिलने पर तंज

भाजपा की नई प्रदेश कोर कमेटी में हर्ष महाजन का नाम शामिल नहीं होने, शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल जैसे वरिष्ठ नेताओं के नाम नहीं होने के सवाल पर नरेश चौहान ने कहा कि यह भाजपा का आंतरिक मामला है और कोर कमेटी में किसे शामिल करना है, यह पार्टी का अपना फैसला है.