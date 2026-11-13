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'कंगना रनौत की मानसिकता दर्शाते हैं उनके बयान, भाजपा बताए टिकट देने की क्या मजबूरी थी', कांग्रेस ने पूछा सवाल

कांगना रनौत पर नरेश चौहान ने साधा निशाना ( File )

शिमला: मंडी की सांसद कंगना रनौत की ओर से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को लेकर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस ने पलटवार किया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कंगना रनौत के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने कहा कि उनकी की ये टिप्पणियां उनकी मानसिकता को दर्शाती हैं. उन्होंने भाजपा से सवाल किया कि मंडी जैसे महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र में सालों से संगठन में काम कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर कंगना रनौत जैसी सेलिब्रिटी को टिकट देने की क्या मजबूरी थी.

'जब से सांसद बनीं, तब से विवादों में'