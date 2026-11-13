'कंगना रनौत की मानसिकता दर्शाते हैं उनके बयान, भाजपा बताए टिकट देने की क्या मजबूरी थी', कांग्रेस ने पूछा सवाल
सोनिया गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने कंगना रनौत पर साधा निशाना, भाजपा पर टिकट देने को लेकर भी उठाए सवाल.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 2:37 PM IST
शिमला: मंडी की सांसद कंगना रनौत की ओर से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को लेकर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस ने पलटवार किया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कंगना रनौत के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने कहा कि उनकी की ये टिप्पणियां उनकी मानसिकता को दर्शाती हैं. उन्होंने भाजपा से सवाल किया कि मंडी जैसे महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र में सालों से संगठन में काम कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर कंगना रनौत जैसी सेलिब्रिटी को टिकट देने की क्या मजबूरी थी.
'जब से सांसद बनीं, तब से विवादों में'
मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि कंगना रनौत जब से सांसद बनी हैं, तब से लगातार विवादों में रही हैं. प्रदेश में आपदा के दौरान भी उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने केवल प्रचार और लोकप्रियता के लिए उन्हें राजनीति में लाया, जिसका असर हिमाचल प्रदेश की छवि पर पड़ रहा है. सोनिया गांधी को लेकर की गई टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों पर गंभीरता से चर्चा करने की भी जरूरत नहीं है.
"कंगना रनौत की ये टिप्पणियां उनकी मानसिकता को दिखाती हैं. भाजपा को खुद इस बात का जवाब देना चाहिए कि मंडी से पार्टी के पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर उन्हें उम्मीदवार बनाने का फैसला क्यों लिया गया?" - नरेश चौहान, सीएम सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार
60 सालों के संघर्ष की कहानी
नरेश चौहान ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा को लेकर कहा कि इसे केवल राजनीतिक नजरिए से देखने के बजाय उनके करीब 60 सालों के जीवन संघर्ष को समझना चाहिए. उन्होंने कहा कि पुस्तक में एक ऐसी 21-22 वर्षीय युवती की जीवन यात्रा का वर्णन है, जो विदेश से भारत आई और यहां की संस्कृति और परिवार में खुद को ढालते हुए आगे बढ़ी. पुस्तक की आधिकारिक लॉन्चिंग 16 नवंबर को होनी है, लेकिन इससे पहले ही इसे अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है. उन्होंने कहा कि इसमें इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, परिवार, बच्चों और कांग्रेस पार्टी के साथ सोनिया गांधी के संघर्ष का उल्लेख है.
"इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को खोने के बाद उन्होंने कठिन परिस्थितियों में परिवार और पार्टी की जिम्मेदारी संभाली. साल 2004 में प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करने का उनका फैसला भी उनके बड़े त्यागों में शामिल है. सोनिया गांधी ने देश और पार्टी को प्राथमिकता देते हुए स्वयं को पीछे रखा, इसलिए उनके जीवन संघर्ष और योगदान को समझने की जरूरत है." - नरेश चौहान, सीएम सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार
पीटरहॉफ को बेचने के आरोप निराधार
प्रदेश की संपत्तियों को पीपीपी मोड पर बेचने और पीटरहॉफ को लीज पर देने के भाजपा के आरोपों पर नरेश चौहान ने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और बिना तथ्यों के बयानबाजी की जा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पीटरहॉफ को बेचने का कोई फैसला नहीं हुआ है. सरकार का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण पर्यटन संपत्ति को एक बड़े और आधुनिक होटल के रूप में विकसित करना है. इसके तहत यहां बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ एक बड़ा हॉल तैयार करने की योजना है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में पीटरहॉफ की स्थिति बेहतर नहीं है और सरकार इसे पर्यटन की दृष्टि से अधिक उपयोगी बनाना चाहती है.
जयराम ठाकुर के कार्यकाल पर भी उठाए सवाल
सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की हजारों बीघा जमीन कौड़ियों के भाव लीज पर दी गई. इसके अलावा कई बिजली परियोजनाओं को भी कम रॉयल्टी की शर्तों पर आवंटित किया गया. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत जल संसाधन और बिजली हैं. इनका इस्तेमाल प्रदेश के भविष्य और आर्थिक मजबूती को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए.
प्रदेश का राजस्व बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता
नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करना और सरकारी संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल करना सरकार की प्राथमिकता है. वर्तमान सरकार बिजली परियोजनाओं में प्रदेश के हितों की रक्षा करने और अपने संसाधनों से अधिक राजस्व अर्जित करने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने विपक्ष को नसीहत दी कि सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाय भाजपा को अपने पांच साल के कार्यकाल का हिसाब देना चाहिए.