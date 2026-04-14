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राजेंद्र राणा को कांग्रेस नेता ने क्यों कहा 'सबसे बड़े महानायक'?

भाजपा नेता राजेंद्र राणा के बयान पर हिमाचल में फिर गरमाई सियासत, नरेश चौहान ने किया पलटवार.

Naresh Chauhan on Rajinder Rana
सीएम सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 6:25 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश की सियासत में बयानबाजी का तापमान एक बार फिर बढ़ गया है. आरोप-प्रत्यारोप के इस दौर में राजनीतिक मर्यादाएं भी सवालों के घेरे में आती दिख रही हैं. हाल ही में पूर्व विधायक राजेंद्र राणा के बयान ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है. जिसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने तीखा पलटवार करते हुए राजेंद्र राणा पर कई गंभीर आरोप लगाए.

"राजेंद्र राणा लंबे समय से कैबिनेट मंत्री बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन यह सपना पूरा नहीं हो सका. इसी निराशा के चलते उन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ साजिश रचने में 'सबसे बड़े महानायक' की भूमिका निभाई. जनता ने भी उन्हें दोबारा चुनकर नहीं भेजा, जिससे उनकी राजनीतिक पीड़ा समझी जा सकती है." - नरेश चौहान, मीडिया सलाहकार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

नरेश चौहान ने राजेंद्र राणा पर साधा निशाना (ETV Bharat)

"लैंड माफिया" और "दलाल" शब्दों का प्रयोग

नरेश चौहान ने ये भी आरोप लगाया कि राजेंद्र राणा बिना ठोस तथ्यों के प्रदेश सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे राजनीतिक रूप से सक्रिय बने रह सकें. उन्होंने कहा कि राजेंद्र राणा ने हाल ही में सरकार में एडवाइजर के रूप में काम कर रहे लोगों पर गंभीर और आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं. यहां तक कि "लैंड माफिया" और "दलाल" जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया. इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए नरेश चौहान ने कहा कि इस तरह की भाषा का प्रयोग सार्वजनिक जीवन में स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने इसे राजनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ बताते हुए कहा कि बिना तथ्यों के कीचड़ उछालना एक गंभीर विषय है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करता है. अपने लंबे राजनीतिक अनुभव का हवाला देते हुए नरेश चौहान ने कहा कि वे पिछले 25 सालों से कांग्रेस की ओर से मीडिया में पक्ष रखते आए हैं और उन्होंने कभी भी किसी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की. उन्होंने राजेंद्र राणा को सलाह ही दै कि वे तथ्यों के आधार पर ही बयान दें और राजनीतिक संवाद की गरिमा बनाए रखें.

'सरकाघाट की घटना पर विपक्ष का आरोप निराधार'

नरेश चौहान ने कहा कि बिना तथ्यों के उनकी छवि खराब करने की कोशिश बेहद निंदनीय है और इसके खिलाफ वे कानूनी कार्रवाई करेंगे. वहीं, मंडी के सरकाघाट में हुई घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए चौहान ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है. उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की सतर्कता से आरोपी पकड़े गए हैं और पुलिस कार्रवाई जारी है. उन्होंने विपक्ष के इस आरोप को खारिज किया कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था बिगड़ गई है. नरेश चौहान ने कहा कि सरकार हर मामले में सख्त कदम उठा रही है और पीड़ित परिवार के साथ पूरी संवेदना रखती है. इस दौरान चौहान ने नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर दबाव में बयान दे रहे हैं और उनके आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है. चौहान ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के मुद्दों पर जयराम ठाकुर ने कभी भी मजबूत पक्ष नहीं रखा और अब छोटे-छोटे मुद्दों को उछाल कर राजनीति कर रहे हैं.

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