ETV Bharat / state

शिमला V/S दिल्ली पुलिस मामले में CM मीडिया सलाहकार ने थपथपाई सरकार की पीठ, बोले ट्रेंड कर दिया सेट

शिमला V/S दिल्ली पुलिस मामले में CM मीडिया सलाहकार ने थपथपाई सरकार की पीठ ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल की सियासत में इन दिनों शिमला से लेकर दिल्ली तक एक ही मुद्दा गर्म है. AI समिट के बाद उपजा विवाद और उस पर शिमला बनाम दिल्ली पुलिस की कार्रवाई. इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी है, बल्कि कानून-व्यवस्था के मॉडल पर भी नई चर्चा शुरू कर दी है. इसी बीच ईटीवी भारत ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान से बात की, जिसमें उन्होंने ने खुलकर राज्य सरकार और हिमाचल पुलिस की कार्यशैली की सराहना की है. उन्होंने कहा कि हिमाचल पुलिस ने “ट्रेंड सेट” कर दिया है. जिसे दूसरे राज्यों को भी अपनाना चाहिए. दिल्ली पुलिस का तरीका गलत यह गंभीर विषय था. जब भी एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य प्रदेश में जाती है तो उसके कुछ प्रोटोकॉल है. यह दिल्ली पुलिस वर्सेस संदीप पर हाईकोर्ट का भी एक फैसला है, उसमें भी कहा गया है कि जब आप दूसरे राज्यों में जाएं तो आप वहां के प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे. आप वहां की पुलिस को सूचित करेंगे. जिस थाने के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे, थाना प्रभारी को जानकारी दी जानी चाहिए. CM मीडिया सलाहकार से खास बातचीत (ETV Bharat) उन्होंने कहा कि इसके साथ बाहरी राज्यों से आने वाली पुलिस के पास FIR और वारंट होना चाहिए. जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, सबसे पहले उसका मेडिकल होना चाहिए, जो एक काम करने का तरीका होता है. यह बातें बिल्कुल फॉलो नहीं की गई और ना ही कोई सूचना दी गई. उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिल्ली और हरियाणा पुलिस आई और जहां पर उन्होंने कार्रवाई की किचन के माध्यम से घुसे उनका सारा सिस्टम लेकर चले गए. यह सब कुछ गलत तरीके से हुआ. इस बात का विरोध करने पर दिल्ली पुलिस को उनका रात को डीडीयू अस्पताल में मेडिकल करना पड़ा. उन्होंने कहा कि सब मजिस्ट्रेट ने उनको ट्रांसिट रिमांड दिया. यह प्रोसीजर अडॉप्ट होना चाहिए था. हिमाचल की पुलिस भी दूसरे राज्यों में जाती है. हम भी हम भी बाहरी राज्यों से अपराधियों को लाते हैं. हम वहां की लोकल पुलिस के सहयोग से पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हैं. उन्होंने कहा कि यह तो इस तरह से हो रहा था हिमाचल आ जाओ यहां सब कुछ खुला है, जो मर्जी यहां से करके चला जाओ.