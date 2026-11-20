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सीएम सुक्खू ने तीन साल में किए 857 उद्घाटन और शिलान्यास, अपने गृह जिला सहित दिल्ली में भी 175 करोड़ का काम

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तीन साल की अवधि में राज्य भर में 857 कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं. इन कार्यों में अपने गृह जिला हमीरपुर के तहत अपने निर्वाचन क्षेत्र नादौन में 112.49 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीपर्पज स्पोट्र्स कांप्लेक्स सहित दिल्ली में हिमाचल निकेतन का काम शामिल है. हिमाचल निकेतन 175 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना है. हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पांचवें दिन हमीरपुर की बड़सर सीट से भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने इस बारे में सवाल किया था. लखनपाल के सवाल के लिखित जवाब में सीएम की तरफ से बताया गया कि तीन साल की अवधि में 31 जनवरी 2026 तक कुल 857 उद्घाटन व शिलान्यास किए गए. जवाब में कार्यों का प्रस्तावित बजट व खर्च की जानकारी भी दी गई है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उपरोक्त अवधि में जिला लाहौल-स्पीति में विभिन्न प्रकार की 17 योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए. जिला शिमला में सीएम सुक्खू ने 34 कार्यों के शिलान्यास किए और 72 का उद्घाटन किया. हमीरपुर जिला में कुल शिलान्यास 45 व उद्घाटन 41 हुए. इसी प्रकार जिला चंबा में शिलान्यास की संख्या 47 व उद्घाटित कार्यों की संख्या 40 रही. बिलासपुर में सीएम सुक्खू ने 32 शिलान्यास व 14 उद्घाटन किए. सिरमौर में शिलान्यास व उद्घाटन वाले कामों की संख्या क्रमश: 21 व 12 रही. किन्नौर में ये संख्या क्रमश: 13 व 5 दर्ज की गई.