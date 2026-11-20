सीएम सुक्खू ने तीन साल में किए 857 उद्घाटन और शिलान्यास, अपने गृह जिला सहित दिल्ली में भी 175 करोड़ का काम
हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह जानकारी सामने आई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 3:43 PM IST
शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तीन साल की अवधि में राज्य भर में 857 कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं. इन कार्यों में अपने गृह जिला हमीरपुर के तहत अपने निर्वाचन क्षेत्र नादौन में 112.49 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीपर्पज स्पोट्र्स कांप्लेक्स सहित दिल्ली में हिमाचल निकेतन का काम शामिल है. हिमाचल निकेतन 175 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना है. हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पांचवें दिन हमीरपुर की बड़सर सीट से भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने इस बारे में सवाल किया था. लखनपाल के सवाल के लिखित जवाब में सीएम की तरफ से बताया गया कि तीन साल की अवधि में 31 जनवरी 2026 तक कुल 857 उद्घाटन व शिलान्यास किए गए. जवाब में कार्यों का प्रस्तावित बजट व खर्च की जानकारी भी दी गई है.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उपरोक्त अवधि में जिला लाहौल-स्पीति में विभिन्न प्रकार की 17 योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए. जिला शिमला में सीएम सुक्खू ने 34 कार्यों के शिलान्यास किए और 72 का उद्घाटन किया. हमीरपुर जिला में कुल शिलान्यास 45 व उद्घाटन 41 हुए. इसी प्रकार जिला चंबा में शिलान्यास की संख्या 47 व उद्घाटित कार्यों की संख्या 40 रही. बिलासपुर में सीएम सुक्खू ने 32 शिलान्यास व 14 उद्घाटन किए. सिरमौर में शिलान्यास व उद्घाटन वाले कामों की संख्या क्रमश: 21 व 12 रही. किन्नौर में ये संख्या क्रमश: 13 व 5 दर्ज की गई.
इसी तरह कुल्लू में सीएम ने 19 कार्यों का शिलान्यास किया और कुल 24 का उद्घाटन किया. जिला चंबा में शिलान्यास व उद्घाटन वाले कार्यों की संख्या 86 दर्ज की गई है. जिला शिमला में ये आंकड़ा 107 कार्यों का है. जिला ऊना के कार्यों की संख्या 67 रही है. इनमें बल्क ड्रग पार्क से जुड़े करोड़ों रुपए के कार्यों का शिलान्यास शामिल है. कांगड़ा जिला में 164 कार्यों का शिलान्यास व उद्घाटन हुआ. इसी प्रकार जिला मंडी में जहां कांग्रेस के पास केवल एक सीट है, वहां पर सीएम सुक्खू ने 90 कार्यों का शिलान्यास व उद्घाटन किए. जिला सोलन में दोनों का आंकड़ा 68 का दर्ज किया गया.
सीएम सुक्खू के अपने गृह जिला में शिलान्यास व उद्घाटन कार्यों पर कुल प्रस्तावित बजट 1130 करोड़ रुपए से अधिक है. इसी प्रकार शिमला जिला के लिए ये आंकड़ा 932 करोड़ रुपए से अधिक का है. इसमें दिल्ली के द्वारका में हिमाचल निकेतन का बजट भी शामिल है. जिला चंबा की साई कोठी हाइड्रो पावर परियोजना के लिए 80 मिलियन यूरो का लोन मंजूर हुआ है. इसी प्रकार बिलासपुर जिला के कार्यों के लिए कुल बजट 537 करोड़ रुपए से अधिक है. लाहौल-स्पीति जिला में कुल 100 करोड़ की परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन हुए.
दिलचस्प बात ये है कि लाहौल-स्पीति में सभी कार्यों का केवल शिलान्यास हुआ है. यहां किसी भी कार्य का उद्घाटन अभी नहीं हुआ है. सीएम के गृह जिला में 41 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ. इसमें सिविल अस्पताल बड़सर के स्टाफ क्वार्टर के काम शामिल हैं. बड़सर के ही एमएलए आईडी लखनपाल ने सीएम से ये सवाल पूछा था. सीएम के अपने निर्वाचन क्षेत्र नादौन के एसडीएम भवन का उद्घाटन भी हुआ है.
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