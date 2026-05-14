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नगर निगम के हर वार्ड को 50-50 लाख, सीएम सुक्खू ने क्यों की ये घोषणा ?

मंडी नगर निगम चुनाव प्रचार में पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार के दौरान ये ऐलान किया.

सीएम सुक्खू ने मंडी में किया प्रचार
सीएम सुक्खू ने मंडी में किया प्रचार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 9:41 AM IST

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Updated : May 14, 2026 at 11:32 AM IST

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मंडी: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों नगर निकाय और पंचायत चुनाव का माहौल है. सियासी दलों ने भी कमर कसी हुई है. हर कोई अपने जीत के दावे कर रहा है, खासकर सिंबल पर हो रहे नगर निगम के चुनाव को राजनीतिक दलों ने नाक का सवाल बनाया हुआ है. बीजेपी और सत्ताधारी कांग्रेस के बड़े नेता भी चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं. नगर निगमों के लिए घोषणा पत्र जारी हो रहे हैं और वोटर्स को लुभाने के लिए बड़े-बड़े दावे हो रहे हैं. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू भी नगर निगम चुनाव प्रचार के रण में उतर चुके हैं और मंडी में उन्होंने बड़ी घोषणा की है.

'हर वार्ड को 50-50 लाख'

बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार की कमान संभाली. मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनसभाओं को संबोधित करते हुए जहां कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे, वहीं मंडी के विकास के लिए बड़ा दांव खेलते हुए पांच वार्डों के लिए 50-50 लाख रुपये के विशेष विकास बजट का प्रावधान करने की घोषणा की.

मुख्यमंत्री के मंडी पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया. जनसभा को संबोधित करते हुए सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार विकास की राजनीति में विश्वास रखती है और मंडी नगर निगम क्षेत्र की तस्वीर बदलना उनकी प्राथमिकता है. उन्होंने मतदाताओं को आश्वस्त किया कि यदि नगर निगम में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीत कर आते हैं, तो शहर के विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी. पांच वार्डों के लिए 50-50 लाख का विशेष प्रावधान किया जाएगा, ताकि स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिल सके. चुनाव जीतने के अगले ही दिन पार्षद बजट बनाकर हमारे पास आते हैं तो पांचों वार्डों में पैसों का प्रावधान कर देंगे. मैं खुद काउंसलर रहा हूं और मुझे परेशानियों का पता है.

नगर निगम चुनाव लोकतंत्र का सेमीफाइनल

मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने इन चुनावों को प्रदेश की राजनीति का 'सेमीफाइनल' करार दिया. जनता कांग्रेस सरकार के विकास कार्यों से संतुष्ट हैं और इसका नतीजा नगर निगम के परिणामों में देखने को मिलेगा. जनता सरकार की नीतियों पर मुहर लगाएगी. सुक्खू ने दावा किया कि प्रदेश सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में जनहित को सर्वोपरि रखा है और मंडी की जनता विकास के नाम पर कांग्रेस का साथ देगी.

सीएम सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा जनहित को प्राथमिकता दी है और आने वाले समय में भी विकास कार्यों को लगातार आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क, पेयजल, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग और अन्य मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है.

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Last Updated : May 14, 2026 at 11:32 AM IST

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