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'आपको होना चाहिए नेता विपक्ष', CM सुक्खू के तंज से सदन में बवाल, जानें किससे हुई तीखी नोक-झोंक?

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को भले ही कार्यवाही कुछ समय के लिए चली, लेकिन इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिली. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक चुटकी ने सदन का माहौल गर्मा दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर वार-पलटवार हुआ. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने पंचायत चुनाव में रोस्टर लागू करने के अधिकार को लेकर हंगामा शुरू कर दिया. विपक्ष ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए नियम 67 के तहत चर्चा की मांग की. इसके बाद सदन में इस विषय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली.

CM की चुटकी पर बढ़ी नोक-झोंक

इसी दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा विधायक रणधीर शर्मा पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए था और वे उसी दिशा में कोशिश कर रहे हैं. मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष के सदस्य भड़क गए और सदन में माहौल गरमा गया. मुख्यमंत्री ने इसी दौरान भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर पर भी तंज कसते हुए पार्टी के अंदर गुटबाजी की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा कि बिक्रम ठाकुर भी नेता प्रतिपक्ष बनने की कोशिश कर रहे हैं. इस टिप्पणी के बाद सदन में बहस और तेज हो गई.