मालरोड पर 2.85 करोड़ से होगा 'सहकार सदन' का कायाकल्प, इस दिन तक तैयार करने का लक्ष्य, क्यों खास है ये भवन?
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, परियोजना के तहत सहकार सदन की प्रत्येक मंजिल को विशेष रूप से व्यवस्थित किया जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 7:28 AM IST
शिमला: राजधानी शिमला के ऐतिहासिक मालरोड पर स्थित 'सहकार सदन' अब पुराने स्वरूप में नजर नहीं आएगा. बहुमंजिला इस इमारत के कायाकल्प की तैयारी शुरू हो गई है. प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार, 3 सितंबर को इसका वर्चुअल नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास किया. करीब 2.85 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले इस कार्य के बाद सहकार सदन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा. परियोजना को 15 जून, 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
हर फ्लोर का बदलेगा स्वरूप
खास बात यह है कि, नवीनीकरण के दौरान इमारत की अलग-अलग मंजिलों को उनकी जरूरत के मुताबिक व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे यहां काम करने वाले कर्मचारियों के साथ आने वाले लोगों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के तहत सहकार सदन की प्रत्येक मंजिल को विशेष रूप से व्यवस्थित किया जाएगा. पुराने भवन को आधुनिक स्वरूप देने के साथ इसमें अत्याधुनिक आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रदेश का अग्रणी सहकारी बैंक है और आधुनिक व भरोसेमंद बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है.
कहीं वर्कस्टेशन तो कहीं बनेगा क्रैच
नवीनीकरण परियोजना के तहत मेजनाइन फ्लोर पर आधुनिक वर्कस्टेशन और केबिन पार्टीशन तैयार किए जाएंगे. वहीं, ग्राउंड फ्लोर पर नया रिसेप्शन, वर्कस्टेशन और एडवांस स्क्रीनिंग एरिया विकसित किया जाएगा. इससे भवन में आने वाले लोगों के लिए प्रवेश और स्वागत व्यवस्था अधिक व्यवस्थित होगी. इसी तरह बेसमेंट-1 में कॉन्फ्रेंस हॉल और वर्कस्टेशन बनाए जाएंगे. बेसमेंट-2 में बच्चों के लिए समर्पित क्रैच क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जबकि बेसमेंट-3 में आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के साथ व्यवस्थित स्टोरेज एलिवेशन तैयार किया जाएगा. यानी नवीनीकरण के बाद सहकार सदन में कर्मचारियों की कार्य सुविधा से लेकर विजिटर्स और बच्चों के लिए जरूरी व्यवस्थाओं तक का ध्यान रखा जाएगा.
पुरानी शाखाओं और इमारतों के आधुनिकीकरण पर जोर
सीएम सुक्खू ने कहा कि, "हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रदेशभर में आधुनिक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगातार काम कर रहा है. बैंक की पुरानी शाखाओं और इमारतों का भी चरणबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण किया जा रहा है. सहकार सदन का नवीनीकरण भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. पुराने भवन को नया आयाम देने के साथ इसे वर्तमान जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जाएगा, ताकि यहां आधुनिक कार्य संस्कृति के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें."
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