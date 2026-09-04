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मालरोड पर 2.85 करोड़ से होगा 'सहकार सदन' का कायाकल्प, इस दिन तक तैयार करने का लक्ष्य, क्यों खास है ये भवन?

शिमला: राजधानी शिमला के ऐतिहासिक मालरोड पर स्थित 'सहकार सदन' अब पुराने स्वरूप में नजर नहीं आएगा. बहुमंजिला इस इमारत के कायाकल्प की तैयारी शुरू हो गई है. प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार, 3 सितंबर को इसका वर्चुअल नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास किया. करीब 2.85 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले इस कार्य के बाद सहकार सदन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा. परियोजना को 15 जून, 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

हर फ्लोर का बदलेगा स्वरूप

खास बात यह है कि, नवीनीकरण के दौरान इमारत की अलग-अलग मंजिलों को उनकी जरूरत के मुताबिक व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे यहां काम करने वाले कर्मचारियों के साथ आने वाले लोगों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के तहत सहकार सदन की प्रत्येक मंजिल को विशेष रूप से व्यवस्थित किया जाएगा. पुराने भवन को आधुनिक स्वरूप देने के साथ इसमें अत्याधुनिक आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रदेश का अग्रणी सहकारी बैंक है और आधुनिक व भरोसेमंद बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है.