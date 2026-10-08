अब चालान कटने के बाद नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर, मौके पर ही होगा डिजिटल भुगतान, हिमाचल में 1500 नई ई-बसों की भी तैयारी
अब मौके पर ही चालान का सुरक्षित, सुविधाजनक और रियल-टाइम डिजिटल भुगतान कर सकेंगे. परिवहन विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध करवाई जा रहीं पीओएस मशीनें.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 8:06 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में चालान कटने के बाद उसकी राशि जमा करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने का झंझट अब खत्म होने जा रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार, 7 अक्टूबर को 'चालान 2 पे' पहल का शुभारंभ किया. इसके तहत अब वाहन चालकों को चालान जारी होने के स्थान पर ही सुरक्षित, सुविधाजनक और रियल-टाइम डिजिटल माध्यम से भुगतान की सुविधा मिलेगी. परिवहन विभाग के अधिकारियों को एक्सिस बैंक की ओर से पीओएस मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिसमें हर लेन-देन का डिजिटल रिकॉर्ड दर्ज होगा और चालान से प्राप्त राशि सीधे राज्य कोष में जमा होगी. इससे नकद लेन-देन कम होने के साथ ही राजस्व में पारदर्शिता बढ़ेगी और राशि के गबन या राजस्व नुकसान की संभावना पर भी अंकुश लगेगा.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए निगम के बेड़े को बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिक करने का ऐलान किया. सीएम सुक्खू ने कहा कि, "आने वाले समय में राज्य सरकार एचआरटीसी को 1500 नई ई-बसें उपलब्ध करवाएगी. इन बसों की न्यूनतम रेंज 350 किलोमीटर होगी और इन्हें हिमाचल के पहाड़ी तथा कठिन भौगोलिक क्षेत्रों के अनुरूप लिया जाएगा. एचआरटीसी को अब तक 297 ई-बसें उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं. निगम को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी. इसके अलावा सरकार 100 ग्रीन हाइड्रोजन बसें और 100 सुपर डीलक्स बसें खरीदने की तैयारी में है."
हिमाचल को मिलेंगी 1500 नई ई-बसें
ई-बसों से हर किलोमीटर 18.19 रुपये की बचत
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी हिमाचल की जीवन रेखा है और दूरदराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में भी लोगों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवा रहा है. उन्होंने कहा कि, ई-बसों का संचालन पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ निगम की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी अहम भूमिका निभा रहा है. ई-बसों के संचालन से एचआरटीसी को प्रति किलोमीटर 18.19 रुपये की बचत हो रही है.
प्रदेशभर में बढ़ेगा ई-चार्जिंग नेटवर्क
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश में ई-चार्जिंग अधोसंरचना विकसित करने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए. एचआरटीसी के अधिकारियों को 30 ई-वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे. इसके साथ ही ऊना जिले और नालागढ़ स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम) कार्यालय को पूरी तरह इलेक्ट्रिक बसों से संचालित करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
5 साल में परिवहन विभाग का राजस्व लगभग दोगुना
परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि, विभाग के राजस्व में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. वर्ष 2021-22 में परिवहन विभाग का राजस्व 510 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 995 करोड़ रुपये पहुंच गया है. यानी पांच साल के दौरान विभाग के राजस्व में 485 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है. मुख्यमंत्री ने विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन भी दिया.
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