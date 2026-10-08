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अब चालान कटने के बाद नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर, मौके पर ही होगा डिजिटल भुगतान, हिमाचल में 1500 नई ई-बसों की भी तैयारी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया 'चालान 2 पे' पहल का शुभारंभ ( @SukhvinderSinghSukhu )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में चालान कटने के बाद उसकी राशि जमा करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने का झंझट अब खत्म होने जा रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार, 7 अक्टूबर को 'चालान 2 पे' पहल का शुभारंभ किया. इसके तहत अब वाहन चालकों को चालान जारी होने के स्थान पर ही सुरक्षित, सुविधाजनक और रियल-टाइम डिजिटल माध्यम से भुगतान की सुविधा मिलेगी. परिवहन विभाग के अधिकारियों को एक्सिस बैंक की ओर से पीओएस मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिसमें हर लेन-देन का डिजिटल रिकॉर्ड दर्ज होगा और चालान से प्राप्त राशि सीधे राज्य कोष में जमा होगी. इससे नकद लेन-देन कम होने के साथ ही राजस्व में पारदर्शिता बढ़ेगी और राशि के गबन या राजस्व नुकसान की संभावना पर भी अंकुश लगेगा.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए निगम के बेड़े को बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिक करने का ऐलान किया. सीएम सुक्खू ने कहा कि, "आने वाले समय में राज्य सरकार एचआरटीसी को 1500 नई ई-बसें उपलब्ध करवाएगी. इन बसों की न्यूनतम रेंज 350 किलोमीटर होगी और इन्हें हिमाचल के पहाड़ी तथा कठिन भौगोलिक क्षेत्रों के अनुरूप लिया जाएगा. एचआरटीसी को अब तक 297 ई-बसें उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं. निगम को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी. इसके अलावा सरकार 100 ग्रीन हाइड्रोजन बसें और 100 सुपर डीलक्स बसें खरीदने की तैयारी में है."