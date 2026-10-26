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हिमाचल में वाल्मीकि आवास योजना की शुरुआत, इन परिवारों को घर बनाने के लिए मिलेंगे 3 लाख

हिमाचल में हिमाचल में वाल्मीकि आवास योजना की घोषणा ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर बड़ा ऐलान किया है. सीएम ने वाल्मीकि समाज सहित सभी समुदायों के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए इस खास मौके प्रदेश में वाल्मीकि आवास योजना शुरू करने की घोषणा की. योजना के तहत ढाई लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले पात्र परिवारों को घर बनाने के लिए सरकार की ओर से तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.

हिमाचल में हिमाचल में वाल्मीकि आवास योजना की घोषणा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "सरकार समाज के जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. वाल्मीकि आवास योजना के माध्यम से ऐसे परिवारों को अपना घर बनाने में मदद मिलेगी, जो आर्थिक तंगी के कारण अपने लिए पक्का मकान बनाने में सक्षम नहीं हैं. आवास हर परिवार की बुनियादी जरूरत है. सरकार का प्रयास है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं. इसी दिशा में वाल्मीकि आवास योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है."