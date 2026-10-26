हिमाचल में वाल्मीकि आवास योजना की शुरुआत, इन परिवारों को घर बनाने के लिए मिलेंगे 3 लाख
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि, वाल्मीकि आवास योजना के माध्यम से किन परिवारों को लाभ मिलेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 2:15 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 2:25 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर बड़ा ऐलान किया है. सीएम ने वाल्मीकि समाज सहित सभी समुदायों के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए इस खास मौके प्रदेश में वाल्मीकि आवास योजना शुरू करने की घोषणा की. योजना के तहत ढाई लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले पात्र परिवारों को घर बनाने के लिए सरकार की ओर से तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
हिमाचल में हिमाचल में वाल्मीकि आवास योजना की घोषणा
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "सरकार समाज के जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. वाल्मीकि आवास योजना के माध्यम से ऐसे परिवारों को अपना घर बनाने में मदद मिलेगी, जो आर्थिक तंगी के कारण अपने लिए पक्का मकान बनाने में सक्षम नहीं हैं. आवास हर परिवार की बुनियादी जरूरत है. सरकार का प्रयास है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं. इसी दिशा में वाल्मीकि आवास योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है."
पात्र परिवारों को मिलेगी आर्थिक मदद
प्रस्तावित योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से कम होगी, उन्हें मकान निर्माण के लिए तीन लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की गई है। इससे पात्र परिवारों को अपना घर बनाने का सपना पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री की इस घोषणा को वाल्मीकि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. योजना के पात्रता संबंधी विस्तृत नियम, आवेदन प्रक्रिया और इसके क्रियान्वयन से जुड़ी जानकारी सरकार की ओर से जारी किए जाने के बाद स्पष्ट होगी. मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए सामाजिक समरसता और जरूरतमंद वर्गों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की.
वहीं, सीएम सुक्खू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, "महर्षि वाल्मीकि जी हमारी संस्कृति, साहित्य और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक थे. रामायण के माध्यम से उन्होंने मानवता को सत्य, न्याय, करुणा, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा का संदेश दिया. कांग्रेस पार्टी संविधान के मूल्यों में विश्वास रखते हुए सामाजिक न्याय, समानता और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. महर्षि वाल्मीकि जयंती के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं."
वाल्मीकि जयंती पर CM सुक्खू को लड्डुओं से तोला
वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सीएम सुक्खू शिमला के कृष्णानगर पहुंचे, जहां समर्थकों ने मुख्यमंत्री को 65 किलो लड्डुओं से तोलकर उनका स्वागत किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने केक भी काटा ओर वाल्मीकि समाज सहित सभी समुदायों के लोगों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दीं. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कृष्णानगर क्षेत्र के मकानों और परिवारों की गणना शुरू करने की बात कही. उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया को 28 नवंबर तक पूरा किया जाएगा. इसके बाद क्षेत्र के लोगों की समस्याओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष योजना तैयार करने की दिशा में काम किया जाएगा.
कृष्णानगर के परिवारों की 28 नवंबर तक होगी गणना
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृष्णानगर में कई परिवार पीढ़ियों से रह रहे हैं. यहां दादा-परदादा से लेकर आज की पीढ़ी तक के लोगों का जीवन इसी क्षेत्र से जुड़ा है. ऐसे परिवारों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार योजना बनाने के लिए काम करेगी सीएम सुक्खू ने कहा कि, सरकार का उद्देश्य पात्र परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ कृष्णानगर क्षेत्र में लंबे समय से रह रहे लोगों की समस्याओं का समाधान करना है.
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