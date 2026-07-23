अब जैव विविधता से बढ़ेगी किसानों की कमाई, मुख्यमंत्री ने लॉन्च की 'हाइबिस्कस' योजना, 2 लाख किसानों को मिलेगा फायदा
वन विभाग को 2 करोड़ रुपये जारी, औषधीय पौधों की खेती, पौधारोपण और समुदाय आधारित संरक्षण पर रहेगा फोकस.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 9:07 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब जैव विविधता संरक्षण पर्यावरण बचाने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय से भी जोड़ा जाएगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल बायोडायवर्सिटी स्टेकहोल्डर-लेड कंजर्वेशन यूनिफाइड योजना (हाइबिस्कस) का शुभारंभ किया. राज्यभर में लागू होने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड ने वन विभाग को शुरुआती चरण में 2 करोड़ रुपये जारी किए हैं.
सरकार का दावा है कि इस योजना से करीब 2 लाख किसान और 10 हजार सामुदायिक समूह सीधे लाभान्वित होंगे. योजना के जरिए औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती, पौधारोपण, प्राकृतिक आवासों का संरक्षण और बाजार आधारित आजीविका के नए अवसर विकसित किए जाएंगे.
किसानों की बढ़ेगी आय
सीएम सुक्खू ने कहा कि हाइबिस्कस योजना हिमाचल की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सतत आजीविका के अवसर पैदा करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है. यह योजना पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की क्षमता बढ़ाने, औषधीय पौधों के संरक्षण और बाजार से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के प्रभावी और दीर्घकालिक क्रियान्वयन के लिए हिमाचल राज्य जैव विविधता बोर्ड, औद्योगिक साझेदारों और किसानों की भागीदारी पर आधारित लागत-साझेदारी मॉडल अपनाया गया है. इसके साथ ही जियो-टैग्ड फोटो, मैदानी निरीक्षण और ऑनलाइन डैशबोर्ड के जरिए डिजिटल निगरानी की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग होगी.
कई तरह के पौधों की खेती
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कहा, "यह योजना पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और समुदाय आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगी".
यह योजना राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के ढांचे पर आधारित है. इसका उद्देश्य वैज्ञानिक प्रबंधन को पारंपरिक ज्ञान के साथ जोड़ते हुए जैव विविधता आधारित विकास मॉडल तैयार करना है. इसके तहत जैव विविधता प्रबंधन समितियों को मजबूत बनाने, प्राथमिकता वाले औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने, प्राकृतिक आवासों की गुणवत्ता सुधारने और जैविक संसाधनों से मिलने वाले लाभों का समान एवं न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के अंतर्गत वन भूमि, सामुदायिक भूमि, निजी भूमि और कृषि भूमि पर पौधारोपण, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती एवं संरक्षण, नर्सरी विकास, क्षमता निर्माण कार्यक्रम और बाजार से जुड़ी आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा.
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