ETV Bharat / state

अब जैव विविधता से बढ़ेगी किसानों की कमाई, मुख्यमंत्री ने लॉन्च की 'हाइबिस्कस' योजना, 2 लाख किसानों को मिलेगा फायदा

मुख्यमंत्री ने लॉन्च की 'हाइबिस्कस' योजना ( DIPR )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब जैव विविधता संरक्षण पर्यावरण बचाने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय से भी जोड़ा जाएगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल बायोडायवर्सिटी स्टेकहोल्डर-लेड कंजर्वेशन यूनिफाइड योजना (हाइबिस्कस) का शुभारंभ किया. राज्यभर में लागू होने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड ने वन विभाग को शुरुआती चरण में 2 करोड़ रुपये जारी किए हैं. सरकार का दावा है कि इस योजना से करीब 2 लाख किसान और 10 हजार सामुदायिक समूह सीधे लाभान्वित होंगे. योजना के जरिए औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती, पौधारोपण, प्राकृतिक आवासों का संरक्षण और बाजार आधारित आजीविका के नए अवसर विकसित किए जाएंगे. किसानों की बढ़ेगी आय सीएम सुक्खू ने कहा कि हाइबिस्कस योजना हिमाचल की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सतत आजीविका के अवसर पैदा करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है. यह योजना पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की क्षमता बढ़ाने, औषधीय पौधों के संरक्षण और बाजार से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.