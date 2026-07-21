युवाओं पर हुए लाठीचार्ज पर भड़के CM सुक्खू, भाजपा को बताया पेपर लीक का 'मास्टरमाइंड', केंद्र सरकार को घेरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय कई पेपर लीक हुए. तत्कालीन कर्मचारी चयन आयोग से कई प्रश्नपत्र बेचे गए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 5:34 PM IST
शिमला: दिल्ली में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है और कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करती है. उन्होंने कहा कि वे खुद छात्र राजनीति से निकले हैं और लोकतंत्र में अपनी बात शांतिपूर्वक रखने का सभी को अधिकार है. उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों पर बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन उन पर लाठीचार्ज करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. हिमाचल प्रदेश कांग्रेस इस घटना का विरोध करती है.
भाजपा शासनकाल में हुए कई पेपर लीक
मुख्यमंत्री ने इस दौरान भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के शासनकाल में पेपर लीक होना आम बात रही है. उन्होंने कहा कि हिमाचल में भाजपा सरकार के समय पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ और तत्कालीन कर्मचारी चयन आयोग में प्रश्नपत्र बेचे और लीक किए जाते थे. उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार के उस अड्डे को बंद किया और दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया. उन्होंने दावा किया कि राज्य चयन आयोग के गठन के बाद अब इस तरह की कोई शिकायत सामने नहीं आई है. हालांकि, यदि भविष्य में कोई शिकायत आती है तो सरकार उस पर भी सख्त कार्रवाई करेगी.
भोजन संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ
वहीं, मंगलवार को मुख्यमंत्री ने संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से 'भोजन संवाद' कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री आवास 'ओक ओवर' में आयोजित पहले कार्यक्रम में पच्छाद और चौपाल विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. चौपाल से कांग्रेस नेता हरिकृष्ण हिमराल, रजनीश किमटा और विनोद जिंटा, जबकि पच्छाद से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर और दयाल प्यारी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ भोजन करते हुए सीधा संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनीं और कई मामलों का मौके पर ही समाधान भी किया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत में पच्छाद पहला और चौपाल दूसरा विधानसभा क्षेत्र है. अगले विधानसभा क्षेत्र से 50-60 कार्यकर्ताओं के बीच संवाद करेंगे. ताकि जमीन स्तर पर फीडबैक लेकर अगली योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा सके. उन्होंने कहा संगठन ही सरकार का सबसे मजबूत आधार होता है और संगठन से ही सरकार बनती है. इसलिए सभी विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से सीधे मिलने वाले फीडबैक के आधार पर जनहित की योजनाओं का निर्माण और प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा.
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