ETV Bharat / state

श्री रेणुका जी को मिली 5 सड़क परियोजनाओं की सौगात, CM सुक्खू ने किया शिलान्यास

PMGSY-4 के पहले बैच में शामिल हैं पांच सड़कें. ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों की कनेक्टिविटी होगी बेहतर.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 6:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र को सड़क विकास की बड़ी सौगात मिली है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-4) के पहले बैच के तहत 28.22 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली पांच सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास किया. इन सड़क परियोजनाओं के लिए सीएम ने क्षेत्रवासियों को बधाई दी.

5 सड़क परियोजना

इन परियोजनाओं में बिरला-गाटू से मढारा, कटवारी बगराथ से बिरला, ठाकर से कुज्जेवाला, गांव बखान से केलेवाला और खरकोली से उंग्गर कांडो सड़क शामिल हैं. इन सड़कों के निर्माण से क्षेत्र के ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में सड़क संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है.

CM सुक्खू ने वर्चुअली किया सड़क परियोजना का शिलान्यास
CM सुक्खू ने वर्चुअली किया सड़क परियोजना का शिलान्यास (ETV Bharat)

ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में सड़कें विकास और प्रगति का महत्वपूर्ण आधार हैं. प्रदेश सरकार सड़क अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है. श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में इन सड़कों के निर्माण से लोगों को बेहतर संपर्क सुविधा मिलेगी. इससे ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच भी आसान होगी".

दुर्गम क्षेत्रों में सड़क सुविधा को प्राथमिकता: विक्रमादित्य सिंह

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने क्षेत्रवासियों को पांच सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास की बधाई दी. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दुर्गम क्षेत्रों में सड़क अधोसंरचना को मजबूत करने और मौजूदा सड़कों में सुधार को प्राथमिकता दे रही है.

ग्रामीण संपर्क मजबूत करने में PMGSY की अहम भूमिका: सुरेश कश्यप

कार्यक्रम में मौजूद सांसद सुरेश कुमार कश्यप ने कहा, "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने देशभर में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा कि सिरमौर सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में इन परियोजनाओं की स्वीकृति ग्रामीण संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों का परिणाम है".

ये भी पढ़ें: वित्त वर्ष 2026-27 में हिमाचल को मोदी सरकार से मिला इतना पैसा, केंद्रीय करों की रही सबसे बड़ी हिस्सेदारी

TAGGED:

SHRI RENUKA JI
SIRMAUR ROAD PROJECT
PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA
CM SUKHVINDER SINGH SUKHU
HIMACHAL PMGSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.