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विद्यार्थियों से मुख्यमंत्री का संवाद, पेपर लीक से लेकर करियर और स्वच्छता तक हुए सवाल

एक छात्रा ने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि समाज में सफाई के कार्य को छोटा क्यों समझा जाता है और प्रदेश को स्वच्छ बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? छात्रा ने बताया कि उसकी बहन सरकार के एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम के तहत कजाकिस्तान गई थी, जहां उसने बेहतर स्वच्छता व्यवस्था देखी. उसने कहा कि हिमाचल प्रदेश को भी और अधिक स्वच्छ तथा हरा-भरा बनाया जाना चाहिए.

सीएम सुक्खू ने पूछा कि विद्यार्थियों को सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित स्कूलों में पढ़ाई कैसी लग रही है? इस पर विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें यह पाठ्यक्रम रुचिपूर्ण लग रहा है. सीबीएसई पाठ्यक्रम से उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बेहतर मदद मिलेगी और शिक्षा क्षेत्र की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए भी वे अधिक सक्षम बनेंगे. विद्यार्थियों ने स्कूल में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया.

हमीरपुर: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिले के नादौन क्षेत्र में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रैल के विद्यार्थियों से संवाद किया. इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से उनके करियर, पढ़ाई और शिक्षा क्षेत्र में हो रहे बदलावों को लेकर फीडबैक लिया. विद्यार्थियों ने भी मुख्यमंत्री से स्वच्छता, सीबीएसई पाठ्यक्रम, पेपर लीक और स्कूल की सुविधाओं से जुड़े सवाल पूछे. संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू होने के बाद स्कूल में आए बदलावों के बारे में जानकारी प्राप्त की.

मुख्यमंत्री ने छात्रा के सवाल को उचित बताते हुए कहा कि स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी स्वच्छता को विशेष महत्व दिया था. प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर के साथ-साथ आसपास के क्षेत्र को भी स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए. केवल अपने घर को साफ रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आस-पड़ोस में भी स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है.

संवाद के दौरान एक छात्र ने मुख्यमंत्री से नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रश्नपत्र लीक होने से विद्यार्थियों पर गंभीर मानसिक दबाव पड़ता है और उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए. नीट पेपर लीक की घटना से देश के युवाओं को गहरा आघात लगा और इसके विरोध में युवा सड़कों पर उतरे. हर बच्चे और उसके अभिभावक को उसकी सफलता की उम्मीद होती है. ऐसे में पेपर लीक होना युवाओं के साथ धोखा है.

छात्राओं ने सीएम सुक्खू से पूछे कई सवाल (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब चार वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश में भी प्रश्नपत्रों की बिक्री जैसी घटनाएं सामने आई थीं. वर्तमान राज्य सरकार ने इन मामलों की जांच करवाने के साथ ही हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर को भंग किया और पेपर लीक में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा गया. अब हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया अपनाई जा रही है. पेपर लीक करने वालों को स्पष्ट संदेश है कि ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल जाना पड़ेगा.

संवाद के दौरान एक छात्रा ने स्कूल के लिए रंगस से बस सुविधा शुरू करने की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आवश्यक इंतजाम कर रही है. वहीं, एक प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थी ने स्कूल की टूटी हुई सीढ़ियों की समस्या भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी. मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को स्कूल की टूटी सीढ़ियों की जल्द मरम्मत करवाने के निर्देश दिए. संवाद के दौरान विद्यार्थियों ने शिक्षा, करियर और स्कूल सुविधाओं से जुड़े विषयों पर खुलकर अपनी बात रखी. मुख्यमंत्री ने उनके सवाल सुने और संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए.

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