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काजा में CM सुक्खू ने विद्यार्थियों से किया संवाद, बोले- अगले सत्र से शुरू होगी नैतिक शिक्षा, पाठ्यक्रम हो रहा तैयार

CM सुक्खू ने विद्यार्थियों से किया संवाद ( DIPR )

लाहौल स्पीति: काजा दौरे पर पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीबीएसई स्कूल के विद्यार्थियों के साथ संवाद किया. इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करने, अपने लक्ष्य निर्धारित करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया. मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के सवालों के जवाब सहजता से दिए और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना.

विद्यार्थियों ने काजा स्कूल को सीबीएसई से संबद्ध करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि दूरदराज के स्पीति क्षेत्र में सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना उनके लिए महत्वपूर्ण है और इससे उन्हें बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध होंगे.

संवाद के दौरान एक छात्रा ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि स्कूल में 85 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिनमें से 46 छात्राएं छात्रावास में रहती हैं. उन्होंने छात्रावास में कुक, सफाई कर्मचारी और महिला वार्डन की कमी का मामला उठाया. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, "विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए यहां छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग छात्रावास बनाए जाएंगे. इसके अतिरिक्त, शिक्षकों के लिए भी अलग आवासीय ब्लॉक तैयार किया जाएगा. राज्य सरकार इस क्षेत्र में एक बेहतर स्कूल विकसित करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाएगी". एक अन्य छात्रा ने स्कूल के पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन को शामिल करने का आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने इस सुझाव की सराहना करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है. उन्होंने कहा कि पर्यावरण बचेगा तभी हम भी बचेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आगामी शैक्षणिक सत्र से नैतिक शिक्षा शुरू करने जा रही है, जिसके लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है.