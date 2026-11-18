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सीएम से संवाद में बोले किसान, अब पता चला जमीन उगलती है सोना, प्राकृतिक खेती से मिल रहे मेहनत के उचित दाम

धर्मशाला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिले के टांडा में प्राकृतिक खेती किसान सम्मेलन में किसानों से सीधा संवाद किया. इस दौरान सीएम ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उनके सुझाव आमंत्रित किए. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों ने मुख्यमंत्री से प्राकृतिक खेती के अनुभव साझा किए और प्रदेश सरकार की किसान हितैषी योजनाओं की सराहना की. किसानों ने कहा कि प्राकृतिक खेती को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से जोड़ने की पहल से उन्हें अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिल रहा है और खेती के प्रति उनका रूझान बढ़ा है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "प्रदेश सरकार का लक्ष्य किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करना है. आगामी वर्षों में कृषि एक लाभकारी व्यवसाय बनकर उभरेगा. किसानों से अपनी जमीन न बेचने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती पद्धति को अपनाना चाहिए. प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है".

लंबागांव के पुनीचंद राणा ने बताया, "पहले गांव में 70 से 80 प्रतिशत जमीन खाली पड़ी रहती थी और वहां झाड़ियां उग आई थीं. प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन मिलने के बाद अब किसान हल्दी की खेती कर रहे हैं और इसे बीज के रूप में बेचकर अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं. प्राकतिक खेती के उत्पादों को एमएसपी मिलने से किसान प्रोत्साहित हुए हैं और अब दोबारा खेती की ओर लौट रहे हैं".

प्रागपुर से आए एक किसान ने मुख्यमंत्री से संवाद करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती के उत्पादों को एमएसपी मिलने से अब उनकी उपज का पैसा सीधे बैंक खाते में आ रहा है. उन्होंने भावुकता से कहा, ‘‘मुख्यमंत्री जी, अब पता चला कि जमीन भी सोना उगलती है’’ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की पहल से किसानों को खेती में मेहनत का वास्तविक लाभ मिल रहा है.

सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रही है. प्रदेश सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में किसानों की मासिक आय को 40 से 50 हजार रुपये तक पहुंचाना है. वित्तीय नुकसान उठाने के बावजूद सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पैसा सीधे उनके हाथों में पहुंचा रही है. प्रदेश के किसानों और बागवानों को समृद्ध और आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर हिमाचल के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है.

बैजनाथ की सुनीता कुमारी ने मुख्यमंत्री से सीधे संवाद का अवसर देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में छोटे किसानों का महत्व बढ़ा है और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों से किसानों को लाभ मिल रहा है. भेड़ू ब्लॉक के राजेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष उन्होंने पांच क्विंटल गेहूं और डेढ़ क्विंटल हल्दी सरकार को बेची. इसके अलावा विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें अनुदान भी मिला है. उन्होंने किसान हित में चलाई जा रही योजनाओं के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया.

पठियार निवासी सुनीता रानी ने कहा कि उन्होंने प्राकृतिक खेती की शुरुआत अपने किचन गार्डन से की थी और अब मक्की की खेती कर रही हैं. भविष्य में वह हल्दी की खेती को भी विस्तार देने की योजना बना रही हैं. धर्मशाला की गीता देवी ने प्राकृतिक खेती से मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके पास अपनी जमीन नहीं है, लेकिन वह लीज पर जमीन लेकर प्राकृतिक खेती कर रही हैं. उन्हें देखकर आसपास के लोग भी प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसान मेहनत कर रहे हैं और सरकार उनकी उपज का उचित मूल्य देकर उन्हें प्रोत्साहित कर रही है.

नूरपुर के एक किसान ने बताया कि आम के बगीचों में खाली पड़ी जमीन पर हल्दी की खेती कर उन्हें अतिरिक्त आय हो रही है. इससे उन्हें दोहरा लाभ मिल रहा है. उन्होंने बाड़बंदी के लिए राज्य सरकार से अनुदान मिलने का भी उल्लेख किया और बताया कि वह खेती के साथ पशुपालन भी कर रहे हैं.

बैजनाथ के नवेंद्र कटोच ने कहा कि प्राकृतिक खेती के उत्पादों के लिए एमएसपी और दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना राज्य सरकार की दूरदर्शी सोच है, जिसका किसानों को लाभ मिला रहा है. इस पहल से किसान अपनी मेहनत से बेहतर आमदनी अर्जित कर रहे हैं. बैजनाथ क्षेत्र में लगभग 100 हेक्टेयर भूमि पर किसान रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं.

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