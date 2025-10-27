ETV Bharat / state

हिमाचल बजट में की गई घोषणाएं जल्द धरातल पर उतरेंगी, CM सुखविंदर ने अधिकारियों को दिए आदेश

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'राज्य सरकार एजुकेशन, हेल्थ, फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन एनर्जी, टूरिज्म, डाटा स्टोरेज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दे रही है. इन क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाओं को देखते हुए आगामी समय में और भी जनहितकारी योजनाएं लागू की जाएगी. विकासात्मक परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार के पास धन और संसाधनों की कोई कमी नहीं है. सभी विभागों को अधूरी परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं'.

शिमला: हिमाचल में अब जल्द ही सरकार की ओर से बजट में की गई घोषणाओं का लोगों को लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला में सोमवार को वित्त वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. जिसमें उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बजट में की गई घोषणाओं को धरातल पर उतारा जाए. ताकि आम जनता को अधिकतम लाभ मिल सके.

सीएम सुखविंदर सिंह ने सभी विभागों के अधिकारियों को अपने कार्यों का डिजिटलीकरण दिसंबर माह तक पूर्ण करने और आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग कर जनता तक सेवाओं की त्वरित पहुंच को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि बजट घोषणा के अनुरूप हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा में ड्रोन स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं. जिसके लिए संबंधित विभागों को कार्य को जल्द से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.

'ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किया जाएगा सशक्त'

सीएम सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, किसानों और बागवानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जा रहा है. किसानों को अधिक लाभ मिले, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है. राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है. प्राकृतिक उत्पादों के प्रमाणन और विपणन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य प्राप्त हो सके. स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को ‘हिम-ईरा’ ब्रांड के अंतर्गत बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे इन समूहों की आय में बढ़ोतरी हो रही है.

'शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार करेगी सरकार'

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए लगातार प्रयासरत है. इस दिशा में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं. पहले प्रथम चरण में 100 स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न पर आधारित किया जा रहा है. लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों को अत्याधुनिक मशीनों और उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है. ताकि प्रदेश के भीतर ही लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके.

