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300 करोड़ की लागत से बन रहे दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का सीएम ने किया निरीक्षण, जानें कब होगा इसका उद्घाटन

सीएम ने किया ढग्वार दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का निरीक्षण ( ETV Bharat )

धर्मशाला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को कांगड़ा जिले के ढगवार में लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का निरीक्षण किया. इस अत्याधुनिक संयंत्र की प्रतिदिन 1.5 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण करने की क्षमता होगी. निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के साथ साथ इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के आवश्यक निर्देश दिए.

इसके उपरांत आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र का लोकार्पण जनवरी 2027 में किया जाएगा. इस परियोजना से कांगड़ा, ऊना, चंबा और हमीरपुर जिलों के हजारों दुग्ध उत्पादक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है. इससे उनकी आर्थिक स्थिति सृदृढ़ होगी. प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों, पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. प्रदेश सरकार किसानों को उनकी उपज का अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित करने और अधिक पैसा सीधे उनके हाथों में पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है.