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'मैंने तो ऑटोमैटिक कहा था, तो मैन्युअल क्यों लगाया...', मिल्क प्लांट पहुंचे CM सुक्खू को आया गुस्सा, अधिकारियों की लगाई क्लास

ढगवार में बन रहा यह मिल्क प्लांट प्रदेश की एक महत्वपूर्ण परियोजना है. इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा.

DHAGWAR MILK PLANT
लापरवाही मिलने पर CM सुक्खू ने अधिकारियों की लगाई क्लास (HIMACHAL GOVT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 4:03 PM IST

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Updated : April 29, 2026 at 4:51 PM IST

3 Min Read
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धर्मशाला: कांगड़ा जिले के ढगवार स्थित मिल्क प्लांट में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अचानक औचक निरीक्षण पर वहां पहुंच गए. इतना ही नहीं सीएम सुक्खू ने अधिकारियों की जमकर क्लास भी लगाई. निर्माण कार्य में धीमी रफ्तार और लापरवाही सामने आने पर सीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए काम तुरंत रुकवाने के निर्देश दिए और साफ कहा कि गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होगा.

औचक निरीक्षण में सामने आई लापरवाही

225 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के निरीक्षण के दौरान सीएम सुक्खू ने पाया कि निर्माण कार्य तय मानकों के अनुसार नहीं हो रहा और काम की गति भी बेहद धीमी है. इस पर मुख्यमंत्री ने मौके पर ही नाराजगी जाहिर की. निरीक्षण के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सीएम सुक्खू अधिकारियों की क्लास लगाते नजर आ रहे हैं. वीडियो में सीएम कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, “मैंने तो ऑटोमैटिक कहा था, तो मैन्युअल क्यों लगाया?” सीएम ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए तुरंत प्रभाव से निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए. उन्होंने दो टूक कहा कि सरकारी परियोजनाओं में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में गुणवत्ता और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाए.

गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में सभी निर्धारित मानकों का पालन किया जाए और किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो. उन्होंने कहा कि जनता के पैसे से बनने वाली परियोजनाओं में गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए.

परियोजना से किसानों को होगा फायदा

बता दें कि ढगवार में बन रहा यह मिल्क प्लांट प्रदेश की एक महत्वपूर्ण परियोजना है. शुरुआती चरण में इसकी क्षमता 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन होगी, जिसे आगे बढ़ाकर 3 लाख लीटर तक किया जाएगा. यहां दूध से पनीर, मक्खन और आइसक्रीम जैसे उत्पाद तैयार किए जाएंगे. इस परियोजना से कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और चंबा जिलों के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. इससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे.

सीएम सुक्खू के इस सख्त रुख के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि निर्माण कार्य दोबारा कब शुरू होगा और इसे तय समय सीमा में कैसे पूरा किया जाएगा.

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Last Updated : April 29, 2026 at 4:51 PM IST

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