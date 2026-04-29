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'मैंने तो ऑटोमैटिक कहा था, तो मैन्युअल क्यों लगाया...', मिल्क प्लांट पहुंचे CM सुक्खू को आया गुस्सा, अधिकारियों की लगाई क्लास

लापरवाही मिलने पर CM सुक्खू ने अधिकारियों की लगाई क्लास ( HIMACHAL GOVT )

धर्मशाला: कांगड़ा जिले के ढगवार स्थित मिल्क प्लांट में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अचानक औचक निरीक्षण पर वहां पहुंच गए. इतना ही नहीं सीएम सुक्खू ने अधिकारियों की जमकर क्लास भी लगाई. निर्माण कार्य में धीमी रफ्तार और लापरवाही सामने आने पर सीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए काम तुरंत रुकवाने के निर्देश दिए और साफ कहा कि गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होगा. औचक निरीक्षण में सामने आई लापरवाही 225 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के निरीक्षण के दौरान सीएम सुक्खू ने पाया कि निर्माण कार्य तय मानकों के अनुसार नहीं हो रहा और काम की गति भी बेहद धीमी है. इस पर मुख्यमंत्री ने मौके पर ही नाराजगी जाहिर की. निरीक्षण के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सीएम सुक्खू अधिकारियों की क्लास लगाते नजर आ रहे हैं. वीडियो में सीएम कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, “मैंने तो ऑटोमैटिक कहा था, तो मैन्युअल क्यों लगाया?” सीएम ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए तुरंत प्रभाव से निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए. उन्होंने दो टूक कहा कि सरकारी परियोजनाओं में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में गुणवत्ता और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाए. गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर