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CM सुक्खू ने किन्नौर के शोंगटोंग प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण, काम जल्द पूरा करने के दिए निर्देश

सीएम सुक्खू ने कहा कि परियोजना के पूरा होने पर हर साल लगभग 1,579 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन होगा.

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CM सुक्खू ने किन्नौर के शोंगटोंग प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 6:33 PM IST

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किन्नौर: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दो दिवसीय किन्नौर दौरे पर हैं. मंगलवार को दौरे के पहले दिन उन्होंने सतलुज नदी पर बन रही 450 मेगावाट क्षमता की शोंगटोंग-कड़छम जलविद्युत परियोजना का निरीक्षण किया. मुख्यमंत्री ने पावरहाउस, सर्ज शाफ्ट और बैराज साइट का दौरा कर काम की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए.

75 फीसदी काम पूरा, 2027 तक लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने बताया कि परियोजना का करीब 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना के पहले चरण को जनवरी 2027 तक हर हाल में पूरा किया जाए, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत तक इसे पूरी तरह संचालित किया जा सके. सरकार इस परियोजना को तय समय में पूरा करने के लिए लगातार निगरानी कर रही है.

1,579 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन की क्षमता

सीएम सुक्खू ने कहा कि परियोजना के पूरा होने पर हर साल लगभग 1,579 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन होगा. इससे प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता में बड़ा इजाफा होगा और ग्रिड स्थिरता भी मजबूत होगी. उन्होंने बताया कि बैराज, हेड रेस टनल और पावरहाउस जैसे बड़े निर्माण कार्य अंतिम चरण में हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल काम भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.

अर्थव्यवस्था को मिलेगा बड़ा सहारा

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना हिमाचल प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इसके जरिए पर्यावरण के अनुकूल विकास को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही, इस परियोजना से राज्य को हर साल करीब 900 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की संभावना है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

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