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जियोथर्मल एनर्जी से बदलेगी किन्नौर की तस्वीर, हिमाचल दिवस से पहले CM सुक्खू का बड़ा विजन

जियोथर्मल एनर्जी आधारित कोल्ड स्टोरेज इकाई का निरीक्षण करते CM सुक्खू ( DIPR )