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जियोथर्मल एनर्जी से बदलेगी किन्नौर की तस्वीर, हिमाचल दिवस से पहले CM सुक्खू का बड़ा विजन

सीएम सुक्खू ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में यह परियोजना किन्नौर के किसानों के लिए आय का बड़ा स्रोत बनेगी.

CM SUKHU KINNAUR VISIT
जियोथर्मल एनर्जी आधारित कोल्ड स्टोरेज इकाई का निरीक्षण करते CM सुक्खू (DIPR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 8:47 PM IST

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किन्नौर: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को किन्नौर दौरे के दौरान टापरी में स्थापित जियोथर्मल एनर्जी आधारित फल सुखाने और कोल्ड स्टोरेज इकाई का निरीक्षण किया. हिमाचल दिवस से ठीक पहले हुए इस दौरे को प्रदेश में हरित ऊर्जा, आधुनिक खेती और स्थानीय विकास को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है.

जियोथर्मल तकनीक से किसानों को फायदा

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह दुनिया की पहली ऐसी संयुक्त इकाई है, जहां भू-तापीय ऊर्जा से फलों का भंडारण और सुखाने का काम किया जा रहा है. पिछले दो वर्षों में यहां 16,963 किलोग्राम फलों का प्रसंस्करण किया जा चुका है. यह तकनीक बिजली पर निर्भरता कम कर पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा दे रही है.

स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल

सीएम सुक्खू ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में यह परियोजना किन्नौर के किसानों के लिए आय का बड़ा स्रोत बनेगी. क्षेत्र के गर्म जल स्रोतों का उपयोग कर यह मॉडल राज्य के अन्य हिस्सों में भी अपनाया जा सकता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

स्कूल के लिए 10 करोड़ की घोषणा

मुख्यमंत्री ने कल्पा में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल और खेल छात्रावास के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया. उन्होंने स्कूल के लिए 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी करने की घोषणा की. साथ ही बालिका आश्रम और सैनिक विश्राम गृह के लिए 2-2 करोड़ रुपये देने का भी ऐलान किया.

किन्नौर में 43 साल बाद मनाया जाएगा हिमाचल दिवस

बता दें कि किन्नौर में 43 साल बाद राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह आयोजित हो रहा है. रिकांगपिओ में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि होंगे. इस मौके पर पुलिस, होमगार्ड, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और स्कूली छात्र परेड में हिस्सा लेंगे. प्रदेशभर की नजरें अब मुख्यमंत्री की संभावित घोषणाओं पर टिकी हैं.

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