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भाजपा एमएलए डॉ. जनक के निर्वाचन क्षेत्र में सीएम सुक्खू ने समर्पित की 26 विकास प्रोजेक्ट, जनता को मिले 175 करोड़ के तोहफे

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV Bharat )

शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इन दिनों जनजातीय जिला चंबा के दौरे पर हैं. गुरुवार को सीएम सुक्खू ने भाजपा एमएलए डॉ. जनकराज के निर्वाचन क्षेत्र भरमौर में 26 विकास प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण व शिलान्यास किया. ये प्रोजेक्ट कुल 175 करोड़ रुपए के हैं.

इस दौरान सीएम ने 10.64 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित भरमौर-बड़ग्राम वाया गागला से लूणी सड़क अपग्रेडेशन, 9.65 करोड़ रुपये की लागत से तैयार सिरड़ी से सुपा सड़क, लोक निर्माण विभाग मंडल होली में 83 लाख रुपये की लागत से निर्मित सार्वजनिक पार्किंग व शॅापिंग कॉम्प्लेक्स के अलावा 14.46 करोड़ रुपये की लागत से लिल्ह कोठी में बनाए गए नए राजकीय आदर्श महाविद्यालय का लोकार्पण किया.