भाजपा एमएलए डॉ. जनक के निर्वाचन क्षेत्र में सीएम सुक्खू ने समर्पित की 26 विकास प्रोजेक्ट, जनता को मिले 175 करोड़ के तोहफे
मुख्यमंत्री सुक्खू ने भरमौर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 9:01 PM IST
शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इन दिनों जनजातीय जिला चंबा के दौरे पर हैं. गुरुवार को सीएम सुक्खू ने भाजपा एमएलए डॉ. जनकराज के निर्वाचन क्षेत्र भरमौर में 26 विकास प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण व शिलान्यास किया. ये प्रोजेक्ट कुल 175 करोड़ रुपए के हैं.
इस दौरान सीएम ने 10.64 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित भरमौर-बड़ग्राम वाया गागला से लूणी सड़क अपग्रेडेशन, 9.65 करोड़ रुपये की लागत से तैयार सिरड़ी से सुपा सड़क, लोक निर्माण विभाग मंडल होली में 83 लाख रुपये की लागत से निर्मित सार्वजनिक पार्किंग व शॅापिंग कॉम्प्लेक्स के अलावा 14.46 करोड़ रुपये की लागत से लिल्ह कोठी में बनाए गए नए राजकीय आदर्श महाविद्यालय का लोकार्पण किया.
इसके साथ ही सीएम सुक्खू ने किलोड़-कुनेड़ सड़क पर बटोटू नाले पर 2.41 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पुल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैहला में 33 लाख रुपये की लागत से चार कमरों और 16 लाख रुपये की लागत से निर्मित आयुर्वेदिक औषधालय बेलज का भी लोकार्पण किया.
सीएम ने 6.77 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली डिबरी से ओहरा सड़क, 3.73 करोड़ रुपये की लागत से झिकली कुगती से उपली कुगती सड़क, 11.26 करोड़ रुपये की लागत से नयाग्राम से बजोल सड़क, 9.51 करोड़ रुपये की लागत से हड़सर से बलमुई सड़क, 16.98 करोड़ रुपये की लागत से लामू से क्वारसी सड़क, 11.98 करोड़ रुपये की लागत से कांडी से कुठेर सड़क, 6.02 करोड़ रुपये की लागत से उरई गांव से घटोर तक संपर्क सड़क, 4.76 करोड़ रुपये की लागत से पट्टी से खुंड सड़क, 3.88 करोड़ रुपये की लागत से खणी से अर्की सड़क तथा 8.59 करोड़ रुपये की लागत से खड़ामुख से धजी सड़क का शिलान्यास किया.
इसके साथ ही सीएम ने 3.99 करोड़ रुपये की लागत से ठठाण गांव के लिए संपर्क सड़क, 8.84 करोड़ रुपये की लागत से बकाणी से धरबेटा सड़क, 9.12 करोड़ रुपये की लागत से लाहल से कुनेड़ सड़क, 5.81 करोड़ रुपये की लागत से सुनारा-कुंडी-अंदरूंड सड़क, 6.03 करोड़ रुपये की लागत से दुनाली से कलांस सड़क, 7.17 करोड़ रुपये की लागत से गेहरा से मंधारा सड़क और 5.73 करोड़ रुपये की लागत से गलथन से मस्सू सड़क का शिलान्यास भी किया.
इलाके में सीएम सुक्खू ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चूड़ी में 5.64 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 30 बिस्तरों की क्षमता वाले नए अस्पताल भवन की आधारशिला भी रखी. उन्होंने 50 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले उप तहसील धरवाला के नए भवन का शिलान्यास भी किया.
पांच स्कूलों होंगे सीबीएसई से संबद्ध
सीएम सुक्खू ने भरमौर विधानसभा में लिल्ह, मैहला, भरमौर, सुनारा व होली स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने का ऐलान किया. साथ ही होली-उत्तराला सडक़ के निर्माण के लिए 18 करोड़ रुपए घोषित किए. लिल्ह कोठी इलाके में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम सुक्खू ने कांग्रेस सरकार के विकास कार्य व योजनाओं का ब्यौरा दिया.
सीएम सुक्खू ने कहा, "जिन स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध किया गया है, उनमें अगले सेशन से सीबीएसई सिलेबस होगा". सीएम ने इलाके की 27 पंचायतों को जनजातीय का दर्जा देने के लिए एक कमेटी के गठन का ऐलान किया. उन्होंने भरमौर में किसी उपयुक्त स्थान पर हैलीपैड निर्माण का भी वादा किया. जनसभा में पूर्व मंत्री आशा कुमारी, विधायक नीरज नैयर व अन्य कांग्रेस नेता शामिल थे.
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