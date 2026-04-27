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हिमाचल में खेती और विकास को डबल बूस्ट! विश्वविद्यालयों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, CM सुक्खू ने किए करोड़ों के शिलान्यास

CM सुक्खू ने कहा कि, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में विश्वविद्यालयों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है.

CM Sukhu laid foundation stone for projects worth crores
CM सुक्खू ने किए करोड़ों के शिलान्यास (@SukhvinderSinghSukhu)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 7:39 AM IST

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शिमला: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के लिए 34.31 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का शिमला से वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन एवं शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने प्राकृतिक खेती को हिमाचल का भविष्य बताते हुए कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में विश्वविद्यालयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है.

मुख्यमंत्री ने औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, नेरी (हमीरपुर) में 3.63 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 107 विद्यार्थियों की क्षमता वाले छात्रावास का उद्घाटन किया. इसके साथ ही लाहौल एवं स्पीति के ताबो स्थित 1.48 करोड़ रुपए की लागत से बने कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन का भी लोकार्पण किया. उन्होंने नेरी महाविद्यालय में 8.57 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले वर्किंग वुमन हॉस्टल का शिलान्यास भी किया. इसके अतिरिक्त औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, खग्गल (हमीरपुर) में 8.68 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक अन्य वर्किंग वुमन हॉस्टल की आधारशिला रखी गई. इन दोनों छात्रावासों में 50-50 महिलाओं के रहने की सुविधा होगी.

वर्किंग वुमन हॉस्टल का शिलान्यास

सीएम सुक्खू ने डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, नौणी (सोलन) के मुख्य परिसर में 11.95 करोड़ रुपए मकी लागत से बनने वाले 100 क्षमता वाले वर्किंग वुमन हॉस्टल का भी शिलान्यास किया. इस अवसर पर सीएम ने कहा कि, "प्राकृतिक खेती हिमाचल प्रदेश की पहचान बनने जा रही है और राज्य सरकार इसे निरंतर प्रोत्साहन दे रही है. प्राकृतिक खेती से जुड़े 2 लाख से अधिक किसान पंजीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से करीब 1.98 लाख किसानों को प्रमाण पत्र भी जारी किए जा चुके हैं."

CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, केंद्र सरकार द्वारा RDG बंद किए जाने के बावजूद राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है. प्रदेश की लगभग 90 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और करीब 53.95 फीसदी लोग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं, इसलिए किसान हितैषी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है.

'प्राकृतिक पद्धति से उगाई गई फसलों पर सबसे अधिक MSP'

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्राकृतिक पद्धति से उगाई गई फसलों के लिए हिमाचल देश में सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहा है. इस वर्ष प्राकृतिक गेहूं का समर्थन मूल्य 60 से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलो, मक्की का 40 से 50 रुपए, पांगी घाटी की जौ का 60 से 80 रुपए और हल्दी का 90 से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलो कर दिया गया है. पांगी को राज्य का पहला पूर्णतः प्राकृतिक खेती उप-मंडल घोषित किया गया है. पहली बार अदरक को भी समर्थन मूल्य के दायरे में लाते हुए 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर तय की गई है. इसके अलावा गाय के दूध का खरीद मूल्य 61 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध का 71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है.

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