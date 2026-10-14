सीएम ने प्रदेश के पहले बैटरी से संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र का किया लोकार्पण, कुंजुम टनल के निर्माण को लेकर कही ये बात
सीएम सुक्खू ने प्रदेश के बैटरी स्टोरेज आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण. इस संयंत्र से सालाना करीब 36 लाख यूनिट बिजली उत्पादन की संभावना.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 6:45 PM IST
कुल्लू: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल-स्पीति के दुर्गम और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जनजातीय सीमावर्ती क्षेत्रों में 116.28 करोड़ रुपये लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए. मुख्यमंत्री ने स्पीति घाटी के रोंगटोंग में बैटरी स्टोरेज से संचालित प्रदेश के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया.
काजा में 4.42 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र के साथ 1 मेगावाट-आवर क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित की गई है. समुद्र तल से लगभग 3,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस संयंत्र से प्रतिवर्ष लगभग 36 लाख यूनिट बिजली उत्पादन होने की संभावना है. इस परियोजना का निर्माण कार्य 30 मई, 2023 को शुरू हुआ था और दिसंबर, 2024 में इसका संचालन शुरू हो गया था. वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 तथा वर्तमान वित्त वर्ष में 30 सितंबर, 2026 तक इस संयंत्र से 22,58,752 यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ. यह परियोजना दूरदराज के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सौर ऊर्जा की संभावनाओं को इंगित कर रही है.
साथ ही यह हिमालयी क्षेत्रों में उपयुक्त तकनीक एवं प्रभावी संचालन प्रणालियों के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने का सफल उदाहरण भी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सौर ऊर्जा परियोजना स्पीति घाटी में विकास की नई परिभाषा स्थापित कर रही है. उन्होंने कहा कि रोंगटोंग जलविद्युत परियोजना को पूरी तरह से कार्यशील बनाया जाएगा, जिसके लिए 6 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे. वर्ष 2023 में स्पीति के अपने पहले दौरे का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय क्षेत्र के लोगों ने बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को लेकर चिंताएं व्यक्त की थीं. सौर ऊर्जा परियोजना का संचालन शुरू होना इन समस्याओं के समाधान और क्षेत्र की विद्युत अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
कुंजुम टनल के निर्माण के लिए तैयार होगी डीपीआर
वहीं, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कुंजुम पास के नीचे टनल निर्माण के लिए सर्वे करवाने और इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि इस टनल के निर्माण के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है और इसके निर्माण से क्षेत्र के लोगों और पर्यटकों को वर्षभर बेहतर सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध होगी.
समदो में विद्युत उप-केंद्रों की रखी आधारशिला
मुख्यमंत्री ने लाहौल-स्पीति जिला के काजा तथा किन्नौर जिला के समदो में 47.95 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 66/22 केवी विद्युत उप-केंद्रों की आधारशिला भी रखी. उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगभग 100 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पर स्थित ये उप-केंद्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी अधोसंरचना को मजबूत करेंगे और काजा, समदो तथा आसपास के क्षेत्रों में अधिक विश्वसनीय, स्थिर एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करेंगे.
ये भी पढ़ें: चुनाव से पहले सुक्खू सरकार का बड़ा कदम, नए जिलों के गठन को लेकर बना आयोग, न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी होंगे कमीशन के मुखिया