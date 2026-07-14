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हिमाचल की पहली 'कमाऊ' ग्रीन पंचायत, हर साल होगी 14 लाख की आय, जानें कैसे होगा ये कमाल

शिमला: हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास और हरित ऊर्जा को एक साथ जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार ने एक नई पहल की है. अब पंचायतें केवल विकास योजनाओं पर निर्भर नहीं रहेंगी, खुद स्वच्छ ऊर्जा पैदा कर आय अर्जित करेंगी और उसी आय से गांव के विकास के साथ-साथ समाज के जरूरतमंद वर्गों का भी सहारा बनेंगी. इसी सोच को साकार करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला से वर्चुअल माध्यम से जिला सोलन की ग्राम पंचायत ममलीग में ग्रीन पंचायत योजना के तहत स्थापित 500 किलोवाट क्षमता की ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया.

करीब दो करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना को प्रदेश में पंचायत आधारित स्वच्छ ऊर्जा मॉडल के रूप में देखा जा रहा है, जहां बिजली उत्पादन से होने वाली आय सीधे पंचायत, अनाथों और विधवाओं के कल्याण, ग्रामीण विकास पर खर्च होगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि दो करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस परियोजना से वर्तमान में हर रोज करीब 3000 यूनिट स्वच्छ बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि सालाना करीब आठ लाख यूनिट बिजली पैदा होगी. विद्युत खरीद समझौते के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड इस बिजली को 3.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदेगा, जिससे राज्य को स्वच्छ ऊर्जा के साथ स्थायी राजस्व भी मिलेगा.

हर साल प्राप्त होगी 14 लाख की आय

सीएम सुक्खू ने कहा कि परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका जनहितकारी राजस्व वितरण मॉडल है. परियोजना से होने वाली आय का 25 प्रतिशत ग्राम पंचायत के विकास कार्यों, 25 प्रतिशत अनाथों और विधवाओं के कल्याण, 20 प्रतिशत प्रदेश सरकार, 20 प्रतिशत हिमऊर्जा और 10 प्रतिशत संचालन एवं रखरखाव पर खर्च किया जाएगा. इससे ग्राम पंचायत ममलीग को हर वर्ष करीब 14 लाख रुपये की आय प्राप्त होगी.