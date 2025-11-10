ETV Bharat / state

अगले सत्र से पनारसा कॉलेज में शुरू होंगी ये कक्षाएं, छात्रों को मिलेगी रोजगारोन्मुख शिक्षा

महाविद्यालय पनारसा के भवन का सीएम सुक्खू ने किया उद्घाटन ( ETV Bharat )

मंडी: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ₹13.14 करोड़ से बने राजकीय महाविद्यालय पनारसा के भवन का लोकार्पण किया. इस मौके पर सीएम सुक्खू ने कहा कि शिक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है. सरकार शिक्षा में व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से गुणात्त्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सत्ता प्रयास कर रही है. नए संस्थान खोलने का उद्देश्य केवल इमारतें खड़ी करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना है. महाविद्यालय पनारसा में अगले सत्र से सेल्फ फाइनेंसिंग आधार पर बी.वॉक और बी.सी.ए. की कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की. इन पाठ्यक्रमों को शुरू करने से विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुख शिक्षा मिलेगी. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'वर्तमान प्रदेश सरकार विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है. ताकि उनमें आत्मविश्वास का संचार हो और वह भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें. पिछले तीन वर्षों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं'. महाविद्यालय पनारसा के भवन का सीएम सुक्खू ने किया उद्घाटन (ETV Bharat)