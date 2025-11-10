ETV Bharat / state

अगले सत्र से पनारसा कॉलेज में शुरू होंगी ये कक्षाएं, छात्रों को मिलेगी रोजगारोन्मुख शिक्षा

मंडी दौरे पर पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुणात्त्मक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही.

महाविद्यालय पनारसा के भवन का सीएम सुक्खू ने किया उद्घाटन
महाविद्यालय पनारसा के भवन का सीएम सुक्खू ने किया उद्घाटन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 3:52 PM IST

मंडी: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ₹13.14 करोड़ से बने राजकीय महाविद्यालय पनारसा के भवन का लोकार्पण किया. इस मौके पर सीएम सुक्खू ने कहा कि शिक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है. सरकार शिक्षा में व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से गुणात्त्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सत्ता प्रयास कर रही है. नए संस्थान खोलने का उद्देश्य केवल इमारतें खड़ी करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना है. महाविद्यालय पनारसा में अगले सत्र से सेल्फ फाइनेंसिंग आधार पर बी.वॉक और बी.सी.ए. की कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की. इन पाठ्यक्रमों को शुरू करने से विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुख शिक्षा मिलेगी.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'वर्तमान प्रदेश सरकार विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है. ताकि उनमें आत्मविश्वास का संचार हो और वह भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें. पिछले तीन वर्षों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं'.

मुख्यमंत्री ने बताया कि पहली कक्षा से लेकर जमा दो तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अलग स्कूल शिक्षा निदेशालय स्थापित किया गया है. वर्तमान राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों से शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल 21वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया है. पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू किया गया है और 100 सीबीएसई स्कूल बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 40 स्कूलों को एफिलिएटिड किया जा चुका है. इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों तक गुणात्मक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज स्तर पर भी सरकार ने अलग निदेशालय बनाया है और उच्च शिक्षा में संरचनात्मक बदलावों की प्रक्रिया जारी है. कभी-कभी सुधार के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, जो शुरुआत में कठिन लगते हैं, लेकिन ये फैसले जनता की भलाई के लिए ही होते हैं. बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा प्रदान की जा रही है. प्रदेश की 6,297 प्राथमिक स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं शुरू की गई हैं.

