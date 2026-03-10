ETV Bharat / state

CM सुक्खू ने प्रीपेड टैक्सी सेवा का किया शुभारंभ, शिमला शहर के भीतर 26 स्थानों को करेगी कवर

शिमला में प्री-पेड टैक्सी सेवा शुरू होने से स्थानीय और पर्यटकों को बेहतर सफर की सुविधा मिलेगी.

CM सुक्खू ने प्रीपेड टैक्सी सेवा का किया शुभारंभ
CM सुक्खू ने प्रीपेड टैक्सी सेवा का किया शुभारंभ (DIPR)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 4:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिमला के अंतर्राज्यीय बस अड्डा (आईएसबीटी) टूटीकंडी से राज्य के लिए प्री-पेड टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया. इस सुविधा के तहत यात्री आईएसबीटी टूटीकंडी स्थित प्री-पेड टैक्सी काउंटर से टैक्सी बुक करवा सकते हैं. काउंटर पर भुगतान करने के बाद ग्राहक को एक भुगतान पर्ची दी जाएगी, जिसे टैक्सी चालक को दिखाना अनिवार्य होगा. इसके बाद चालक यात्री को निर्धारित गंतव्य तक पहुंचाएंगे. वापस स्टेशन लौटने पर चालक उस पर्ची को काउंटर पर जमा करेगा और यात्रा का भुगतान प्राप्त करेगा.

प्री-पेड टैक्सी बुकिंग में किराया पहले ही अदा कर दिया जाएगा, इसलिए यात्रियों को किराए को लेकर चालकों के साथ किसी प्रकार की असुविधा या विवाद का सामना नहीं करना पड़ेगा. यह प्री-पेड टैक्सी सेवा शिमला शहर के भीतर 26 स्थानों को कवर करेगी, साथ ही चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और चंडीगढ़ शहर को भी इसमें शामिल किया गया है. इस सेवा में कुल 115 वाहन शामिल होंगे, जिनका संचालन टैक्सी यूनियन द्वारा किया जाएगा.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ‘यह पहल पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी. क्योंकि किराया दरें परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचित की गई हैं. इससे यात्रियों की सुरक्षा भी बढ़ेगी और पर्यटकों के साथ-साथ स्थानीय निवासियों को भी इसका लाभ मिलेगा’.

सीएम सुखविंदर ने प्री-पेड टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया तो इस मौके पर विधायक हरीश जनारथा, महापौर सुरेंद्र चौहान, उप-महापौर उमा कौशल, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी, उपायुक्त अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे.

ये भी पढ़ें: LPG उपभोक्ता ध्यान दें! अब सिलेंडर बुकिंग का बदला नियम, परेशानी से बचने के लिए पढ़ें ये खबर

TAGGED:

CM INAUGURATED PREPAID TAXI SERVICE
PREPAID TAXI SERVICE
ISBT TUTIKANDI
SHIMLA NEWS
PREPAID TAXI SERVICE IN SHIMLA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.