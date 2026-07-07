धर्मशाला शिफ्ट हुए सरकारी कार्यालय का सीएम सुक्खू ने किया उद्घाटन, 1993 से शिमला में काम कर रहा था ये ऑफिस
सीएम सुक्खू ने राज्य OBC आयोग के नए कार्यालय का धर्मशाला में वर्चुअल शुभारंभ किया. 1993 से ये कार्यालय शिमला में काम कर रहा था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 7:31 PM IST
धर्मशाला: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को प्रदेश सचिवालय से वर्चुअल माध्यम के जरिए धर्मशाला में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नए कार्यालय का शुभारंभ किया. ये कार्यालय हाल ही में शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा और आसपास के जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की बड़ी आबादी निवास करती है. ऐसे में आयोग का कार्यालय धर्मशाला में खुलने से लोगों को अपने कार्यों के लिए शिमला नहीं जाना पड़ेगा. इससे समय और धन दोनों की बचत होगी. आयोग की सेवाएं अधिक सुगमता और तेजी से उपलब्ध होंगी.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कांगड़ा के उपायुक्त को धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) का कार्यालय भी जल्द शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. राज्य सरकार ने कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है और इसी नीति के तहत विभिन्न सरकारी कार्यालयों को जिले में स्थानांतरित किया जा रहा है. भविष्य में भी अन्य सरकारी कार्यालयों को कांगड़ा लाने की योजना है. राज्य सरकार शिमला जिले के डोडरा-क्वार क्षेत्र को अन्य पिछड़ा वर्ग, कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का व्यक्त किया आभार
इस मौके पर हिमाचल प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष प्रभात चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए. आयोग के कार्यालय को शिमला से स्थानांतरित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस फैसले से विशेष रूप से कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, मंडी, बिलासपुर और सिरमौर जिलों के ओबीसी समुदाय को बड़ा लाभ मिलेगा.
1993 से शिमला में चल रहा था कार्यालय
प्रभात चौधरी ने बताया कि 'वर्ष 1993 से आयोग का कार्यालय शिमला से संचालित हो रहा था. प्रदेश के अधिकांश ओबीसी समुदाय की आबादी निचले और मध्य हिमाचल के जिलों में रहती है, ऐसे में लोगों को अपने मामलों के लिए शिमला तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी. ट्रैफिक और यात्रा की कठिनाइयों के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. अब कार्यालय के स्थानांतरण से आयोग तक लोगों की पहुंच आसान होगी और शिकायतों व अन्य मामलों का निपटारा अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा. नए कार्यालय से उन समुदायों को भी राहत मिलेगी जो ओबीसी वर्ग से संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर आयोग के समक्ष अपनी बात रखना चाहते हैं. आयोग लोगों की समस्याओं और सुझावों को सुनकर सरकार को आवश्यक सिफारिशें भेजेगा, जिससे योजनाओं और नीतियों का लाभ पात्र लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंच सके.'
ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने की मांग को
प्रभात चौधरी ने ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने की मांग को भी प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में छात्रों और अन्य लाभार्थियों को बार-बार प्रमाण पत्र बनवाने के कारण अनावश्यक परेशानी होती है. हालांकि, क्रीमी लेयर से जुड़े नियमों और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के कारण आय सीमा की समय-समय पर जांच आवश्यक होती है. इन व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार को सिफारिश भेजी है कि ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाकर कम से कम पांच वर्ष की जाए.
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