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नेरचौक मेडिकल कॉलेज को CM सुक्खू की बड़ी सौगात, 3-टेस्ला MRI और कैंसर केयर सेंटर शुरू

कैंसर केयर सेंटर का लोकार्पण करते सीएम सुक्खू ( @CM Sukhu FB Post )