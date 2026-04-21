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पंचायत चुनावों में कांग्रेस नहीं उतारेगी उम्मीदवार, CM सुक्खू का बड़ा ऐलान

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पंचायत चुनावों को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से करवाने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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पंचायत चुनावों में कांग्रेस नहीं उतारेगी उम्मीदवार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 5:45 PM IST

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कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनावों में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी. उन्होंने साफ किया कि ये चुनाव स्थानीय स्तर के होते हैं और इसमें हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से भाग लेने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए.

फतेहपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस किसी भी उम्मीदवार को आधिकारिक तौर पर मैदान में नहीं उतारेगी. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की जड़ हैं और इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए. हर व्यक्ति अपनी इच्छा से चुनाव लड़ सकता है और पार्टी किसी के अधिकार में दखल नहीं देगी.

निष्पक्ष चुनाव पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पंचायत चुनावों को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से करवाने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही आचार संहिता लागू हो सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हों.

भाजपा पर साधा निशाना

सीएम सुक्खू ने विपक्ष पर भी हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा बिना वजह मुद्दे बनाती है, जबकि सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जनता से किए गए वादों को पूरा किया है और विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है.

कांगड़ा को विकास कार्यों की सौगात

मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले के दौरे के दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया. ज्वालामुखी और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की. स्थाना में व्यास नदी पर 800 मीटर लंबे पुल का भूमि पूजन किया गया, जबकि फतेहपुर में मिनी सचिवालय की संयुक्त भवन का उद्घाटन किया गया.

मछुआरों के लिए घोषणाएं

सीएम सुक्खू ने पोंग डैम क्षेत्र में मछली पालन से जुड़े लोगों के लिए विशेष योजनाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि मछुआरों को 3500 रुपये सम्मान निधि दी जा रही है और जाल खरीदने पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. इससे स्थानीय लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी.

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