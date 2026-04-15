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कर्मचारियों के लिए CM सुक्खू की सौगात, जानें सेलरी कट और करुणामूलक नौकरी पर क्या बोले मुख्यमंत्री?

हिमाचल दिवस पर कर्मचारियों को सौगात ( ETV Bharat )

किन्नौर: जनजातीय जिला किन्नौर में आयोजित 79वें राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों और विशेषकर सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार कर्मचारियों के सम्मान और आर्थिक सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. सेवानिवृत्त कर्मचारियों का होगा पूरा भुगतान समारोह को संबोधित करते हुए सीएम सुक्खू ने घोषणा की कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के सभी बकाया, जिनमें ग्रेच्युटी और लीव इन्कैशमेंट शामिल है, का भुगतान इसी साल मई माह तक कर दिया जाएगा. इस मद पर सरकार लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च करेगी. माननीयों की सैलरी पर कट जारी मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सुधार की दिशा में कदम उठाते हुए क्लास-1 और क्लास-2 अधिकारियों के वेतन पर लगाए गए 3 प्रतिशत के कट को तुरंत प्रभाव से वापस लेने का ऐलान किया है. हालांकि, वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचिवों, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ पदों पर आसीन अधिकारियों के वेतन पर लगी 20 से 30 प्रतिशत की अस्थायी रोक फिलहाल जारी रहेगी.