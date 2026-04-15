कर्मचारियों के लिए CM सुक्खू की सौगात, जानें सेलरी कट और करुणामूलक नौकरी पर क्या बोले मुख्यमंत्री?
हिमाचल दिवस पर सुक्खू सरकार की रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी सौगात, मई तक मिलेगा ग्रेच्युटी और लीव इन्कैशमेंट का पैसा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 1:10 PM IST|
Updated : April 15, 2026 at 1:24 PM IST
किन्नौर: जनजातीय जिला किन्नौर में आयोजित 79वें राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों और विशेषकर सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार कर्मचारियों के सम्मान और आर्थिक सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
सेवानिवृत्त कर्मचारियों का होगा पूरा भुगतान
समारोह को संबोधित करते हुए सीएम सुक्खू ने घोषणा की कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के सभी बकाया, जिनमें ग्रेच्युटी और लीव इन्कैशमेंट शामिल है, का भुगतान इसी साल मई माह तक कर दिया जाएगा. इस मद पर सरकार लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
माननीयों की सैलरी पर कट जारी
मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सुधार की दिशा में कदम उठाते हुए क्लास-1 और क्लास-2 अधिकारियों के वेतन पर लगाए गए 3 प्रतिशत के कट को तुरंत प्रभाव से वापस लेने का ऐलान किया है. हालांकि, वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचिवों, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ पदों पर आसीन अधिकारियों के वेतन पर लगी 20 से 30 प्रतिशत की अस्थायी रोक फिलहाल जारी रहेगी.
अनुबंध और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात
प्रदेश के विकास में कर्मचारियों की भूमिका की सराहना करते हुए सीएम ने कहा कि जिन अनुबंध कर्मचारियों ने 31 मार्च 2026 तक दो वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया है, उन्हें नियमित किया जाएगा. इसके साथ ही, आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत देते हुए अब उन्हें न्यूनतम 13,070 रुपये प्रतिमाह का मानदेय सुनिश्चित किया गया है.
करुणामूलक नीति में बदलाव
सीएम ने कहा कि करुणामूलक रोजगार नीति में संशोधन कर प्रति परिवार आय की पात्रता को 2 लाख 50 हजार से बढ़ाकर 3 लाख किया है, ताकि और अधिक पात्र युवाओं को लाभांवित किया जा सके. प्रदेश सरकार ने करुणामूलक 646 नौकरियां दी हैं और 980 मामले स्वीकृत किए हैं. वहीं, सीएम ने कहा कि 99,799 नए पेंशन मामले मंजूर किए हैं. दूसरी तरफ शिमला में जिला स्तरीय हिमाचल दिवस की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ओपीएस पहले की ही तरह जारी रहेगी.
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