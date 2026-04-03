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'पंचायत आरक्षण रोस्टर को बनाया गया पांच प्रतिशत लचीला, जनगणना असंतुलन दूर करने के लिए लिया फैसला'

शिमला: हिमाचल प्रदेश में चौदहवीं विधानसभा का ग्यारहवां सत्र संपन्न हो गया है. इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना चौथा बजट पेश किया. गुरुवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के समापन के मौके पर CM सुक्खू बताया कि इस बजट सत्र के दौरान किए गए सुधार राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे. सीएम सुक्खूविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक एक समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है. आने वाले समय में विकास की रफ्तार को बढ़ाया जाएगा.

इस बार बजट में अनावश्यक खर्चों पर लगाई गई रोक

CM बजट सत्र के समापन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सत्र के दौरान सार्थक चर्चा हुई. विपक्ष के सुझावों को भी गंभीरता से लिया गया है. कई महत्वपूर्ण विधेयक इस सत्र के दौरान पारित हुए हैं. इन कानूनों से वाले समय में सकारात्मक बदलाव लाए जाएंगे. सरकार ने इस बार बजट में अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाई और संसाधनों के सही उपयोग पर जोर दिया है. राज्य किसी वित्तीय संकट में नहीं है, बल्कि “सिस्टम करेक्शन” के जरिए आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा रहा है.

आरक्षण रोस्टर में लचीलापन

पंचायती राज में किए गए संशोधन को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, आरक्षण रोस्टर में 5 प्रतिशत तक लचीलापन दिया गया है. ये कदम पुरानी जनगणना के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करने के लिए उठाया गया है, ताकि सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके. वहीं, इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार की ओर से राज्य में पेट्रोल डीजल पर 5 रुपए तक सेस लगाने को लेकर भी स्थिति एक बार फिर स्पष्ट की है. CM सुक्खू ने कहा कि राज्य के भीतर पेट्रोल और डीजल के दामों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है. विधानसभा ने केवल भविष्य में जरूरत पड़ने पर 5 रुपए तक दरें बढ़ाने का प्रावधान किया है, लेकिन अभी कोई वृद्धि लागू नहीं हुई है.

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