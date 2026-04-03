'पंचायत आरक्षण रोस्टर को बनाया गया पांच प्रतिशत लचीला, जनगणना असंतुलन दूर करने के लिए लिया फैसला'
सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य किसी वित्तीय संकट में नहीं है, बल्कि “सिस्टम करेक्शन” के जरिए आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 2:47 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 3:01 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में चौदहवीं विधानसभा का ग्यारहवां सत्र संपन्न हो गया है. इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना चौथा बजट पेश किया. गुरुवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के समापन के मौके पर CM सुक्खू बताया कि इस बजट सत्र के दौरान किए गए सुधार राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे. सीएम सुक्खूविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक एक समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है. आने वाले समय में विकास की रफ्तार को बढ़ाया जाएगा.
इस बार बजट में अनावश्यक खर्चों पर लगाई गई रोक
CM बजट सत्र के समापन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सत्र के दौरान सार्थक चर्चा हुई. विपक्ष के सुझावों को भी गंभीरता से लिया गया है. कई महत्वपूर्ण विधेयक इस सत्र के दौरान पारित हुए हैं. इन कानूनों से वाले समय में सकारात्मक बदलाव लाए जाएंगे. सरकार ने इस बार बजट में अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाई और संसाधनों के सही उपयोग पर जोर दिया है. राज्य किसी वित्तीय संकट में नहीं है, बल्कि “सिस्टम करेक्शन” के जरिए आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा रहा है.
आरक्षण रोस्टर में लचीलापन
पंचायती राज में किए गए संशोधन को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, आरक्षण रोस्टर में 5 प्रतिशत तक लचीलापन दिया गया है. ये कदम पुरानी जनगणना के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करने के लिए उठाया गया है, ताकि सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके. वहीं, इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार की ओर से राज्य में पेट्रोल डीजल पर 5 रुपए तक सेस लगाने को लेकर भी स्थिति एक बार फिर स्पष्ट की है. CM सुक्खू ने कहा कि राज्य के भीतर पेट्रोल और डीजल के दामों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है. विधानसभा ने केवल भविष्य में जरूरत पड़ने पर 5 रुपए तक दरें बढ़ाने का प्रावधान किया है, लेकिन अभी कोई वृद्धि लागू नहीं हुई है.
दलबदल के तहत लाया संशोधन लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम
मुख्यमंत्री ने इस दौरान दलबदल के तहत माननीयों से पेंशन का अधिकार वापस लेने को लेकर लाए गए संशोधन विधेयक पर भी प्रतिक्रिया दी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पहल को लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम बताया. उन्होंने कहा कि जो विधायक दलबदल कर जनता का विश्वास खो देते हैं, उन्हें पूर्व विधायक के रूप में पेंशन और अन्य सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कानून भविष्य के मामलों पर लागू होगा.
हमारी सरकार ने अधिकारियों पर कसी नकेल: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार ने अधिकारियों पर नकेल कसी है. पूर्व भाजपा सरकार में अधिकारी सरकार चलाते थे. इसी के कारण हिमकेयर, कस्टमाइज्ड पैकेज जैसी योजनाओं से राज्य में ऐसी स्थिति बनी है. उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार को RDG और जीएसटी कंपनसेशन के रूप में 47000 करोड़ की मदद भी मिली. हमारे समय में RDG रोक दी गई. हमें इतनी आर्थिक सहायता मिलती तो प्रदेश आत्मनिर्भर होता और 2028 तक ही समृद्ध प्रदेश बन जाता.
हिमकेयर में बड़े स्तर पर अनियमिताएं, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी
मुख्यमंत्री ने हिमकेयर योजना में बड़ी मात्रा में अनियमिताएं होने की बात कही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य में आधुनिक मेडिकल सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं. कई जगह एमआरआई मशीनें स्थापित की गई हैं और शिमला में जल्द ही पीईटी स्कैन की सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे गंभीर बीमारियों का समय पर इलाज संभव हो सकेगा.
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