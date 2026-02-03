ETV Bharat / state

'हेल्थ सिस्टम' मजबूत करने की तैयारी में सुक्खू सरकार, 300 डॉक्टरों के प्रशिक्षण के साथ बनेगा अवकाश रिजर्व कोटा

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते CM सुक्खू ( DIPR )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. शिमला में आयोजित स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मौजूदा व्यवस्थाओं की स्थिति पर चर्चा की और आने वाले समय की रणनीति पर अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए. बैठक में अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, आधुनिक सुविधाओं की जरूरत और मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता जैसे मुद्दे भी प्रमुख रूप से सरकार के समक्ष रखे गए. अस्पतालों में आधुनिक उपकरणों पर होगा बड़ा निवेश बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार अप्रैल महीने से स्वास्थ्य संस्थानों में करीब 3,000 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया शुरू करने जा रही है. इससे जांच और इलाज से जुड़ी सुविधाओं में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है. सरकार का मानना है कि अत्याधुनिक उपकरणों की उपलब्धता से मरीजों को समय पर और सटीक इलाज मिल सकेगा. आईजीएमसी में जल्द शुरू होंगी नई सुविधाएं मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि आईजीएमसी शिमला में जल्द पैट स्कैन और रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की जाएगी। अभी यह सुविधा चमियाना स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और टांडा मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है. इन सुविधाओं के शुरू होने से गंभीर बीमारियों के मरीजों को राहत मिलेगी और उन्हें इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा. डॉक्टरों की कमी से निपटने की नई योजना