'हेल्थ सिस्टम' मजबूत करने की तैयारी में सुक्खू सरकार, 300 डॉक्टरों के प्रशिक्षण के साथ बनेगा अवकाश रिजर्व कोटा
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान CM सुक्खू ने कई बड़े फैसले लिए, साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिए.
Published : February 3, 2026 at 7:19 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. शिमला में आयोजित स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मौजूदा व्यवस्थाओं की स्थिति पर चर्चा की और आने वाले समय की रणनीति पर अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए. बैठक में अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, आधुनिक सुविधाओं की जरूरत और मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता जैसे मुद्दे भी प्रमुख रूप से सरकार के समक्ष रखे गए.
अस्पतालों में आधुनिक उपकरणों पर होगा बड़ा निवेश
बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार अप्रैल महीने से स्वास्थ्य संस्थानों में करीब 3,000 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया शुरू करने जा रही है. इससे जांच और इलाज से जुड़ी सुविधाओं में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है. सरकार का मानना है कि अत्याधुनिक उपकरणों की उपलब्धता से मरीजों को समय पर और सटीक इलाज मिल सकेगा.
आईजीएमसी में जल्द शुरू होंगी नई सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि आईजीएमसी शिमला में जल्द पैट स्कैन और रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की जाएगी। अभी यह सुविधा चमियाना स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और टांडा मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है. इन सुविधाओं के शुरू होने से गंभीर बीमारियों के मरीजों को राहत मिलेगी और उन्हें इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा.
डॉक्टरों की कमी से निपटने की नई योजना
बैठक में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा भी उठा. मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में 300 डॉक्टरों के प्रशिक्षण के साथ-साथ अवकाश रिजर्व कोटा बनाने के निर्देश दिए. इसका उद्देश्य यह है कि पीजी कोर्स या अन्य प्रशिक्षण के लिए जाने वाले डॉक्टरों के कारण अस्पतालों में सेवाएं प्रभावित न हों और जरूरत पड़ते ही वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके.
मेडिकल कॉलेजों में शिक्षा व्यवस्था पर फोकस
मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई की गुणवत्ता को लेकर भी सरकार सख्त नजर आई. निर्देश दिए गए कि किसी भी कक्षा में 60 से अधिक छात्र न हों और छोटे बैच बनाकर पढ़ाई कराई जाए. इसके साथ ही नए लेक्चर थिएटरों के निर्माण में भी सरकार सहयोग करेगी, ताकि मेडिकल छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सके. बैठक में यह भी कहा गया कि सरकार का फोकस सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा. ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अलग-अलग योजनाओं पर काम किया जा रहा है. हर स्वास्थ्य संस्थान में पर्याप्त स्टाफ और जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया.
योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को तय समय सीमा में लागू किया जाए. उनका कहना था कि इन फैसलों से न केवल मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा, बल्कि डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की कार्य परिस्थितियां भी सुधरेंगी. बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.
