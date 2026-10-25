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क्या हिमाचल में बनेगी स्काउट्स बटालियन? सीएम सुक्खू ने केंद्र से की मांग, युवाओं को सेना में मिलेगा विशेष अवसर

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के युवाओं को सेना में भर्ती के अधिक अवसर दिलाने और चीन से लगती सीमा पर सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार के सामने एक अहम मांग रखी है. मुख्यमंत्री ने केंद्र से हिमाचल स्काउट्स की अलग बटालियन गठित करने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि लद्दाख स्काउट्स, सिक्किम स्काउट्स और अरुणाचल प्रदेश स्काउट्स की तर्ज पर हिमाचल में भी ऐसी बटालियन बनाई जा सकती है. इससे खासकर किन्नौर और लाहौल-स्पीति जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं को सेना में भर्ती होने के विशेष अवसर मिल सकते हैं. साथ ही, दुर्गम पहाड़ी इलाकों की जानकारी रखने वाले स्थानीय युवाओं का अनुभव सीमा पर सैन्य तैयारियों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है.

किन्नौर और लाहौल-स्पीति के युवाओं को मिल सकता है अवसर