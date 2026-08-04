CM सुक्खू के बाल काटने वाले विनोद कुमार ने क्या कहा ?
"अब रोजाना कई लोग दुकान के बाहर रुककर कहते हैं कि यही वह जगह है, जहां मुख्यमंत्री ने कटिंग करवाई थी."
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 9:03 PM IST
चंबा: "लोग अब हमें पहचानने लगे हैं कि इसी दुकान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाल कटवाए थे. मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है." यह कहना है चंबा के ओल्ड बस स्टैंड स्थित छोटी-सी खोखेनुमा दुकान चलाने वाले विनोद कुमार का. कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चंबा दौरे के दौरान अचानक उनकी दुकान पर पहुंचे और एक आम व्यक्ति की तरह बैठकर बाल कटवाए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. अब मुख्यमंत्री की सादगी के साथ-साथ विनोद कुमार और उनकी दुकान भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं.
विनोद कुमार ने बताया कि जिस समय मुख्यमंत्री का काफिला उनकी दुकान के सामने रुका, वह कुछ पल के लिए घबरा गए थे. उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी छोटी-सी दुकान पर बाल कटवाने आए हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वह इतने बड़े पद पर हैं. वह एक आम ग्राहक की तरह कुर्सी पर बैठे, आराम से बातचीत की और सामान्य तरीके से बाल कटवाए. यही बात उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई.
'लोग रुककर पूछते हैं क्या यह वही दुकान है जहां CM...'
विनोद कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री का व्यवहार बेहद सहज और सरल था. उन्होंने न केवल बाल कटवाए, बल्कि जाते समय उनका सम्मान भी किया. विनोद ने कहा कि इस एक घटना के बाद उनकी दुकान को नई पहचान मिल गई है. अब रोजाना कई लोग दुकान के बाहर रुककर कहते हैं कि यही वह जगह है, जहां मुख्यमंत्री ने कटिंग करवाई थी. इससे उन्हें बेहद खुशी और गर्व महसूस होता है.
'55 साल के काम में ऐसा पल पहली बार देखा'
विनोद कुमार के 72 वर्षीय पिता सुरजीत कुमार ने बताया कि वह पिछले करीब 55 वर्षों से इस पेशे से जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि आमतौर पर बड़े अधिकारी या रसूखदार लोग नाई को अपने घर बुलाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री खुद उनकी दुकान पर पहुंचे और आम आदमी की तरह बैठकर कटिंग करवाई. उन्होंने कहा कि यह उनके परिवार के लिए यादगार पल है. अब कई लोग दुकान पर आकर उन्हें बधाई देते हैं और कहते हैं कि वे सचमुच भाग्यशाली हैं.
वायरल वीडियो से मिली नई पहचान
मुख्यमंत्री की कटिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विनोद कुमार और उनका परिवार लगातार चर्चा में है. स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि बाहर से आने वाले लोग भी उनकी दुकान देखने पहुंच रहे हैं. विनोद का कहना है कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से होगी और एक दिन उनकी छोटी-सी दुकान पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन जाएगी.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेले के समापन समारोह में शामिल होने चंबा पहुंचे थे. शोभायात्रा के बाद सर्किट हाउस लौटते समय उनकी नजर ओल्ड बस स्टैंड स्थित एक छोटी-सी सैलून पर पड़ी. उन्होंने काफिला रुकवाया और बिना किसी औपचारिकता के दुकान में जाकर बाल कटवाए. मुख्यमंत्री की इस सादगी की प्रदेशभर में सराहना हुई, वहीं इस घटना ने विनोद कुमार और उनके परिवार को नई पहचान दिला दी.
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