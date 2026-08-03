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सीएम ने छोटी सी दुकान पर कटिंग करवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, जानें लोगों ने क्या कहा

मंजरी प्रवाहित करने के बाद सीएम ने छोटी सी दुकान पर हेयर कटिंग करवाई. इस पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

कटिंग करवाते सीएम सुक्खू
कटिंग करवाते सीएम सुक्खू (PIC CREDIT: CM SUKHU FACEBOOK)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 1:40 PM IST

2 Min Read
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चंबा: हिमाचल प्रदेश के सुप्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेले के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला. मंजरी गार्डन में पारंपरिक रस्मों के अनुसार रावी नदी में मिंजर प्रवाहित करने के बाद, मुख्यमंत्री चंबा के स्थानीय बाजार में पैदल गश्त के लिए निकले. इसी दौरान वो बाजार में स्थित एक साधारण खोखेनुमा दुकान पर रुके और वहां बैठकर हेयर कटिंग करवाई.

एक राज्य के मुख्य प्रशासनिक प्रमुख को किसी बड़े वीआईपी सैलून के बजाय सड़क किनारे स्थित एक छोटी सी दुकान में सामान्य नागरिक की तरह हजामत करवाते देख वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. देखते ही देखते दुकान के आसपास लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया. स्थानीय निवासियों का कहना था कि चंबा में संभवतः ये पहला मौका है जब किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह किसी छोटे दुकानदार की दुकान पर सेवाएं ली हों.

इस दौरान मुख्यमंत्री ने दुकान मालिक से बातचीत की और उनका कुशलक्षेम भी जाना. साथ ही कटिंग को लेकर दुकानदार को कुछ निर्देश भी दिए. लोगों ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. सीएम सुक्खू ने भी इस वीडियो को खुद अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. लियाकत खान नाम के यूजर ने उनकी पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा 'साधारण व्यक्तित्व' अरुण पटयाल नाम के यूजर ने जमीन से जुड़ा सादगी से भरा इंसान बताया. विनय शर्मा नाम के यूजर ने लिखा-आपकी सादगी आपको दूसरों से अलग बनाती है.वहीं, अभिषेक पाधा नाम के यूजर ने लिखा मंजरी के बाद कटिंग करवाना उचित नहीं था.

वहीं, इस पोस्ट पर कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री की चुटकी भी ली. नवीन शर्मा नाम के यूजर ने तंज भरे लहजे में लिखा 'हमाचल के विकास में आपने बहुत बड़ा प्रयास किया, इससे चंबा की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी.' सोनू शर्मा नाम के यूजर ने लिखा 'हिमाचल में चार साल से ड्राइवर की भर्ती नहीं निकली और सीएम साहब शेव करने का वीडियो डाल रहे हैं.

ये भी पढ़ें: रावी में मिंजर के विसर्जन के साथ अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला संपन्न, CM सुक्खू ने किया पारंपरिक शोभायात्रा का नेतृत्व

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