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सहारा योजना बंद नहीं हुई, अभी तक मात्र 9569 लोग ही पाए गए पात्र: सीएम सुक्खू

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV Bharat )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन प्रश्नकाल के दौरान सहारा योजना का मुद्दा उठा. भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने योजना को बंद किए जाने और एक नवंबर 2026 तक इसके तहत लाभान्वित लोगों की संख्या को लेकर सरकार से जवाब मांगा. उन्होंने पूछा कि क्या प्रदेश सरकार ने सहारा योजना को बंद कर दिया है.

इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सहारा योजना ऐसे बेसहारा और गंभीर रूप से असहाय लोगों के लिए शुरू की गई थी, जो स्वयं चल-फिर नहीं सकते और यहां तक कि अपने हाथों से खाना भी नहीं खा सकते. उन्होंने आरोप लगाया कि योजना के तहत कई लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है और सरकार ने योजना बंद करने के बजाय लाभार्थियों को पैसा देना ही बंद कर दिया है.