सहारा योजना बंद नहीं हुई, अभी तक मात्र 9569 लोग ही पाए गए पात्र: सीएम सुक्खू
81 हजार पंजीकृत लाभार्थियों का हो रहा सत्यापन. पात्र लोगों की सूची 20 दिसंबर तक जमा करवाने के निर्देश.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 7:44 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन प्रश्नकाल के दौरान सहारा योजना का मुद्दा उठा. भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने योजना को बंद किए जाने और एक नवंबर 2026 तक इसके तहत लाभान्वित लोगों की संख्या को लेकर सरकार से जवाब मांगा. उन्होंने पूछा कि क्या प्रदेश सरकार ने सहारा योजना को बंद कर दिया है.
इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सहारा योजना ऐसे बेसहारा और गंभीर रूप से असहाय लोगों के लिए शुरू की गई थी, जो स्वयं चल-फिर नहीं सकते और यहां तक कि अपने हाथों से खाना भी नहीं खा सकते. उन्होंने आरोप लगाया कि योजना के तहत कई लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है और सरकार ने योजना बंद करने के बजाय लाभार्थियों को पैसा देना ही बंद कर दिया है.
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने सदन में स्पष्ट किया कि सहारा योजना बंद नहीं की गई है. उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से योजना के तहत पंजीकृत लोगों के आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं और पात्र लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है. मुख्यमंत्री के अनुसार योजना में अब तक पंजीकृत 81 हजार लोगों में से केवल 9569 लोग ही पात्र पाए गए हैं.
मुख्यमंत्री ने इस दौरान घोषणा की कि योजना के सभी पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार कर 20 दिसंबर तक परिवार कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करवाई जाए. उन्होंने आश्वासन दिया कि सत्यापन के बाद सभी पात्र लोगों को योजना का लाभ दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं होने देगी और न ही योजना का पैसा गलत हाथों में जाने दिया जाएगा. इसी उद्देश्य से वास्तविक पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए सत्यापन प्रक्रिया शुरू की गई है.
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