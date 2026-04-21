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सीएम सुक्खू ने ज्वालामुखी को दी विकास योजनाओं की सौगात, विद्युत उपमंडल कार्यालय भवन का किया शिलान्यास

ज्वालामुखी: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान विकास कार्यों की झड़ी लगा दी. उन्होंने ज्वालामुखी में विद्युत उपमंडल कार्यालय भवन का शिलान्यास किया और 33 केवी सब-स्टेशन की क्षमता बढ़ाने की घोषणा की. इसके साथ ही विधायक संजय रत्न की मांग पर देहरियां में नए 33 केवी सब-स्टेशन की स्थापना का ऐलान किया, जिससे देहरा व ज्वालामुखी क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही लो वोल्टेज की समस्या से राहत मिलेगी.

जिला कांगड़ा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मां ज्वालामुखी मंदिर में पहुंचकर दिव्य ज्योतियों के दर्शन किए. इस दौरान सीएम की धर्मपत्नी एवं देहरा विधायक कमलेश ठाकुर और ज्वालामुखी विधायक संजय रत्न भी मौजूद रहे. वहीं, सीएम ने मंदिर परिसर, बस स्टैंड और अन्य स्थलों का निरीक्षण भी किया. ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय व्यापारियों और लोगों को आर्थिक लाभ मिल सके.