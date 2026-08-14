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1 हजार नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी सरकार, 200 हाइड्रोजन बसें भी होंगी एचआरटीसी के बेड़े में शामिल

हमीरपुर में CM सुक्खू ने दिखाई 35 ई-बसों को हरी झंडी दिखाई. इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार 1000 इलेक्ट्रिक और 200 हाइड्रोजन बसें खरीदेगी.

इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाते सीएम सुक्खू
इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाते सीएम सुक्खू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 1:51 PM IST

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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है. सरकार प्रदेश के लिए 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी. इसके साथ ही एचआरटीसी के बेड़े में 200 हाइड्रोजन बसें शामिल करने की योजना भी तैयार की गई है. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को हमीरपुर बस स्टैंड में 35 इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े को रवाना करते हुए इसकी जानकारी दी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक इलेक्ट्रिक बस की कीमत करीब एक करोड़ रुपये है. सरकार बेरोजगार युवाओं को इलेक्ट्रिक बस खरीदने के लिए 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी देगी. इसके अलावा बस संचालन के लिए हर महीने 75 हजार रुपये की सहायता भी सरकार की ओर से दी जाएगी. सरकार का प्रयास है कि इस योजना के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलें और प्रदेश में स्वच्छ एवं हरित परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिले.

इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाते सीएम सुक्खू (ETV Bharat)

अगले पांच साल में एचआरटीसी को मिलेगी 8 हजार करोड़

सीएम सुक्खू ने कहा कि एचआरटीसी प्रदेश की परिवहन व्यवस्था की रीढ़ है. वर्तमान में निगम के बेड़े में करीब 3000 बसें हैं. प्रदेश सरकार हर साल निगम को लगभग 800 करोड़ रुपये की ग्रांट देती है, जबकि निगम की बसें भी आमदनी करती हैं. अगले पांच वर्षों में सरकार निगम को करीब 8000 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाएगी. सरकार का मुख्य उद्देश्य एचआरटीसी को धीरे-धीरे आत्मनिर्भर बनाना है.

1000 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की योजना

सीएम ने कहा कि निगम में पेंशन व्यवस्था को लेकर भी काम किया जा रहा है. सरकार की ओर से निगम को पेंशन के लिए करीब 38 करोड़ रुपये और वेतन के लिए 40 करोड़ रुपये की सहायता दी जा रही है. सरकार ने जब बजट में 297 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की योजना रखी थी, तब अधिकारियों को भी आशंका थी कि इतनी बसें खरीदी जा सकेंगी या नहीं, लेकिन सरकार ने लक्ष्य को पूरा करके दिखाया है. अब सरकार प्रदेश में 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रही है. इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से डीजल बसों की तुलना में खर्च में बड़ी बचत होगी. एक इलेक्ट्रिक बस करीब 38 रुपये प्रति किलोमीटर की लागत से चलती है, जबकि डीजल बस को चलाने में करीब 75 रुपये प्रति किलोमीटर खर्च आता है.

सीएम ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से प्रति किलोमीटर खर्च में आधे से अधिक की बचत हो सकती है. सीएम सुक्खू ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी और हिमाचल प्रदेश ग्रीन स्टेट के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा. सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, किफायती और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक के साथ-साथ हाइड्रोजन बसों को भी बढ़ावा दे रही है.

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