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अब घंटों का सफर मिनटों में! शिमला से रामपुर, रिकांगपिओ और मनाली के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू

शिमला से रामपुर, रिकांगपिओ और मनाली के लिए हेलीकॉप्टर सेवा ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल के दुर्गम पहाड़ी इलाकों तक पहुंचना अब पहले से आसान होगा. सड़क के लंबे और थकाऊ सफर से राहत देने के लिए शिमला से रामपुर, रिकांगपिओ और मनाली के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी गई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को संजौली हेलीपोर्ट से 'हेली-हॉप हिमाचल' योजना का शुभारंभ कर उड़ानों को हरी झंडी दिखाई. केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस-उड़ान) के तहत शुरू हुई इस सेवा का संचालन पवन हंस लिमिटेड करेगा. नई सुविधा से स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी फायदा मिलेगा. खासकर किन्नौर, रामपुर और मनाली जाने वाले यात्रियों का सफर आसान होगा.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "इस सेवा के शुरू होने से दूर दराज के क्षेत्रों को लाभ होगा साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. सरकार जल्द ही तीन से चार महीने में हमीरपुर, चंबा और पालमपुर में भी हवाई सेवा शुरू करने जा रही है."