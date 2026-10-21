अब घंटों का सफर मिनटों में! शिमला से रामपुर, रिकांगपिओ और मनाली के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संजौली हेलीपोर्ट से 'हेली-हॉप हिमाचल' को दिखाई हरी झंडी. सप्ताह में छह दिन उड़ानें.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 1:03 PM IST
शिमला: हिमाचल के दुर्गम पहाड़ी इलाकों तक पहुंचना अब पहले से आसान होगा. सड़क के लंबे और थकाऊ सफर से राहत देने के लिए शिमला से रामपुर, रिकांगपिओ और मनाली के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी गई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को संजौली हेलीपोर्ट से 'हेली-हॉप हिमाचल' योजना का शुभारंभ कर उड़ानों को हरी झंडी दिखाई. केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस-उड़ान) के तहत शुरू हुई इस सेवा का संचालन पवन हंस लिमिटेड करेगा. नई सुविधा से स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी फायदा मिलेगा. खासकर किन्नौर, रामपुर और मनाली जाने वाले यात्रियों का सफर आसान होगा.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "इस सेवा के शुरू होने से दूर दराज के क्षेत्रों को लाभ होगा साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. सरकार जल्द ही तीन से चार महीने में हमीरपुर, चंबा और पालमपुर में भी हवाई सेवा शुरू करने जा रही है."
सप्ताह में छह दिन उड़ानें
हेलीकॉप्टर सेवा के लिए दो रूट तय किए गए हैं. शिमला-रामपुर-रिकांगपिओ रूट पर सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को उड़ानें चलेंगी. वहीं, शिमला-मनाली रूट पर मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को सेवा उपलब्ध रहेगी. इस तरह सप्ताह में छह दिन हवाई संपर्क की सुविधा मिलेगी.
शिमला-रामपुर-रिकांगपिओ रूट, समय और किराया
इस रूट पर हेलीकॉप्टर सुबह 9 बजे चंडीगढ़ से रवाना होकर 9:35 बजे संजौली हेलीपोर्ट पहुंचेगा. इसके बाद 9:55 बजे शिमला से रामपुर के लिए उड़ान भरेगा और सुबह 10:30 बजे वहां पहुंचेगा. रामपुर से 10:50 बजे उड़ान भरकर हेलीकॉप्टर 11:25 बजे रिकांगपिओ पहुंचेगा.
किराया इस प्रकार रहेगा
• चंडीगढ़ से संजौली: 3,964 रुपये
• संजौली से रामपुर: 3,637 रुपये
• रामपुर से रिकांगपिओ: 4,264 रुपये
वापसी में सुबह 11:40 बजे रिकांगपिओ से रामपुर के लिए उड़ान होगी. दोपहर 12:30 बजे रामपुर से संजौली और दोपहर 1:20 बजे संजौली से चंडीगढ़ के लिए हेलीकॉप्टर रवाना होगा.
शिमला से मनाली का सफर, किराया 6,271 रुपये
मनाली के लिए मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध रहेगी. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, हेलीकॉप्टर सुबह 9 बजे चंडीगढ़ से उड़ान भरकर 9:35 बजे संजौली पहुंचेगा. यहां से सुबह 9:55 बजे मनाली के लिए रवाना होकर 11 बजे गंतव्य पर पहुंचेगा. संजौली से मनाली तक का किराया 6,271 रुपये निर्धारित किया गया है. वापसी में सुबह 11:05 बजे मनाली से संजौली के लिए उड़ान होगी. इसके बाद दोपहर 12:15 बजे संजौली से चंडीगढ़ के लिए हेलीकॉप्टर रवाना होगा.
घर बैठे बुक करें टिकट
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के अनुसार, इस सेवा से प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों की शिमला और चंडीगढ़ से कनेक्टिविटी बेहतर होगी. पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय लोगों को भी तेज आवागमन का विकल्प मिलेगा.
छह यात्रियों के साथ उड़ान भरेगा हेलीकॉप्टर
पवन हंस लिमिटेड के मार्केटिंग प्रतिनिधि मनीष रोकड़े के अनुसार, "हेलीकॉप्टर में एक बार में छह यात्रियों के बैठने की क्षमता है. इस सेवा के माध्यम से शिमला से रामपुर, रिकांगपिओ और मनाली को हवाई संपर्क से जोड़ने की पहल की गई है. यात्रियों को उड़ान योजना के तहत रियायती दरों पर सफर करने का अवसर मिलेगा. हालांकि, पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम की स्थिति उड़ानों के संचालन को प्रभावित कर सकती है. भविष्य में यात्रियों की मांग और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य क्षेत्रों तक भी हवाई सेवा का विस्तार करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी."
रामपुर से रिकांगपिओ के लिए किराया
जिला पर्यटन विकास अधिकारी जगदीश शर्मा के अनुसार, शिमला से रामपुर और आगे रिकांगपिओ तक हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने से पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा. रामपुर के रास्ते किन्नौर जाने वाले यात्रियों को यात्रा का एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा. शिमला से रामपुर तक एक तरफ का किराया करीब 3,600 रुपये, जबकि रामपुर से रिकांगपिओ तक करीब 4,200 रुपये बताया गया है.
इस सेवा से विद्यार्थियों, मरीजों और रामपुर क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को विशेष सुविधा मिल सकती है. आपात चिकित्सा जरूरतों के दौरान कम समय में गंतव्य तक पहुंचना भी आसान होगा. जगदीश शर्मा ने बताया कि जनवरी 2026 में शुरू हुई शिमला-रिकांगपिओ सीधी हवाई सेवा का अब तक करीब 1,900 यात्री लाभ उठा चुके हैं. उड़ान योजना के तहत व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (BGF) के माध्यम से सब्सिडी उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे किराये को रियायती रखने में मदद मिलती है. भविष्य में नए क्षेत्रों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने का फैसला यात्रियों की मांग, विमानन कंपनी की उपलब्धता और नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) की मंजूरी एवं दिशा-निर्देशों के आधार पर लिया जाएगा.
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