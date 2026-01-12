ETV Bharat / state

सीएम सुक्खू ने चिलगोजा के पौधे को भूटान के लिए किया रवाना, प्रकृति संरक्षण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की दिशा में अहम कदम

सीएम सुखविंदर सिंह ने हिमाचल प्रदेश से चिलगोजा के पौधों को भूटान के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

सीएम सुक्खू ने चिलगोजा का पौधा भूटान भेजा
सीएम सुक्खू ने चिलगोजा का पौधा भूटान भेजा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 3:45 PM IST

शिमला: प्रकृति संरक्षण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की दिशा में हिमाचल प्रदेश ने एक नई मिसाल कायम की है. राज्य की दुर्लभ और बहुमूल्य वन संपदा चिलगोजा अब हिमालय की सीमाओं को पार कर मित्र राष्ट्र भूटान की ओर रवाना हो गई है. सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सचिवालय शिमला से भारत और भूटान के बीच लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण एवं सहयोगात्मक संबंधों को और सुदृढ़ करते हुए भूटान को चिलगोजा के पौधों का उपहार भेजा.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'यह पहल भारत और भूटान के मैत्रीपूर्ण, सौहार्द व भाईचारे का प्रतीक है. भविष्य में हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा भूटान को पांच लाख रुपये मूल्य के चिलगोजा के और बीज भी प्रदान किए जाएंगे. प्रदेश सरकार ने भूटान के वन विभाग के अधिकारियों को चिलगोजा के पौधे उगाने का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा. इसके लिए उनके वन विभाग की टीम शीघ्र ही हिमाचल आएगी'.

महिला मंडलों को किया जाएगा शामिल

सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार चिलगोजा गतिविधियों में स्थानीय महिला मंडलों को भी शामिल करेगी और इसके लिए उन्हें आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पूर्व भी भूटान को चिलगोजा के 50 किलोग्राम बीज प्रदान किए जा चुके हैं. चिलगोजा पश्चिमी हिमालय की बहुमूल्य प्रजाति है, जो पर्यावरण संरक्षण, जैव-विविधता और स्थानीय आजीविका से गहराई से जुड़ी हुई है.

उन्होंने कहा कि सरकार वन संवर्धन के लिए कई पहल कर रही है और राज्य में वन आवरण के विस्तार को लेकर अनेक योजनाएं चला रही है. सरकार के प्रयासों से वन क्षेत्र करीब 55 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है. इस वर्ष करीब 9,000 हेक्टेयर वन भूमि पर विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के अंतर्गत पौधारोपण किया जा रहा है, इसमें 60 फीसदी फलदार पौधे शामिल हैं. मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना बंजर पहाड़ियों को हरा भरा करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है. इस योजना के तहत अब तक 600 हेक्टेयर बंजर पहाड़ियों पर पौधरोपण किया गया है.

वनों की रक्षा एवं प्रबंधन के लिए 2019 वन मित्र की नियुक्ति की गई है, जिन्हें वृक्षारोपण, अग्नि सुरक्षा, राल दोहन सहित विभिन्न वानिकी कार्यों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जन सहयोग से हरित आवरण में बढ़ोतरी के लिए निरंतर प्रयासरत है. इसके दृष्टिगत राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, ग्रीन एडॉप्शन योजना सहित अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं.

