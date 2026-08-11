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सीएम सुक्खू ने 46 अग्निशमन वाहनों को दिखाई हरी झंडी, आपदा और आपात स्थिति से निपटने में मिलेगी मदद

सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है. इसके लिए 65.33 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है. वर्ष 2024-25 में 9.60 करोड़ रुपये की लागत से 22 अग्निशमन वाहन खरीदे गए और उन्हें संबंधित अग्निशमन इकाइयों को उपलब्ध करवाया गया.

इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "वर्तमान प्रदेश सरकार आम लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और किसी भी आपदा या आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है. 37 और नए अग्निशमन वाहनों की खरीद की प्रक्रिया प्रगति पर है".

शिमला: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों की अग्निशमन इकाइयों के लिए 46 नए त्वरित प्रतिक्रिया वाहनों को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इन वाहनों में शिमला जिले में 9, कांगड़ा में 8, मंडी और सोलन में 5-5, हमीरपुर, ऊना, चंबा और लाहौल-स्पीति में 3-3, सिरमौर, बिलासपुर और कुल्लू में 2-2 और किन्नौर जिले में एक वाहन भेजा गया है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि हर क्षेत्र तक आधुनिक अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं पहुंचे और इसी दृष्टिगत अग्निशमन विभाग को आधुनिक तकनीक, अत्याधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षित मानव संसाधन से सुसज्जित किया जा रहा है. आने वाले समय में प्रदेश की जरूरतों के अनुसार अग्निशमन केंद्रों, चौकियों, वाहनों, उपकरणों और मानव संसाधन का विस्तार किया जाएगा.

सीएम ने कहा कि प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है. लगभग 4.85 करोड़ रुपये की लागत से अग्निशमन चौकी बिझड़ी के भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. नादौन और इंदौरा में उप अग्निशमन केंद्रों के भवनों के निर्माण पर साढ़े तीन-तीन करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि कंडाघाट के उप-अग्निशमन केंद्र के निर्माण के लिए भी 3 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. उन्होंने कहा कि नए एवं स्तरोन्नत उप-अग्निशमन केंद्रों तथा अग्निशमन चौकियों के लिए 3.85 करोड़ रुपये की लागत से 8 वाटर टेंडर खरीदे जा रहे हैं.

प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए नई अग्निशमन चौकियां और केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं.

जिला ऊना के टाहलीवाल को उप-अग्निशमन केंद्र के रूप में अपग्रेड और कांगड़ा के चंगर क्षेत्र में नई अग्निशमन चौकी खोल दी गई है. नई अग्निशमन इकाइयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अग्निशमन कर्मियों की विभिन्न श्रेणियों के 754 स्वीकृत पद भरे गए हैं. सरकार का उद्देश्य प्रदेश की समग्र आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना है और आधुनिक वाहन, बेहतर उपकरण, पर्याप्त मानव संसाधन और मजबूत आधारभूत ढांचा पर एक साथ काम किया जा रहा है. ताकि किसी भी आपदा या आग लगने की स्थिति में जन-धन की हानि को कम किया जा सके.

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