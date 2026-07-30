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सीएम सुक्खू ने 297 ई-बसों को दिखाई हरी झंडी, हाइड्रोजन बस लाने की तैयारी में सरकार

सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने इनके निर्बाध संचालन के लिए विभिन्न बस डिपुओं में आधुनिक चार्जिंग अवसंरचना विकसित की है और ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं. प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए वचनबद्ध है. हमारा उद्देश्य केवल बेहतर परिवहन उपलब्ध करवाना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हिमालय, स्वच्छ वायु और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करना भी है, इलेक्ट्रिक बसों का यह विस्तार इसी दूरदर्शी सोच का परिणाम है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "इन अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक, शांत एवं प्रदूषण-मुक्त यात्रा का अनुभव प्राप्त होगा. इनके संचालन से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी, कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी, परिचालन लागत घटेगी और हिमाचल पथ परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी".

शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन के क्यारीघाट में 297 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम के विभिन्न डिपुओं के लिए रवाना किया. इस मौके पर सीएम ने ‘हिमबस प्लस कार्ड’ का भी शुभारंभ किया. उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक बसों से न केवल लोगों की यात्रा सुगम होगी, बल्कि यह स्वच्छ, हरित, आधुनिक एवं टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. हिमबस प्लस कार्ड के बारे में कहा कि प्रदेश में डिजिटल एवं स्मार्ट सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक और महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा.

उन्होंने कहा कि ‘हिमबस प्लस कार्ड’ के माध्यम से HRTC अपने यात्रियों को एक आधुनिक, डिजिटल एवं कैशलेस यात्रा अनुभव प्रदान करने जा रहा है. इस कार्ड के माध्यम से सामान्य यात्रियों को बस किराए में 5 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 15 प्रतिशत तक की रियायत प्राप्त होगी. साथ ही यात्रियों को उनके मासिक परिवहन निगम उपयोग के आधार पर 2000 रुपये प्रति माह तक कैशबैक का लाभ भी मिलेगा.

सीएम सुक्खू ने दिखाई ई-बसों को हरी झंडी (DIPR)

हिमाचल में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 500 हुई

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन इलेक्ट्रिक बसों के साथ ही अब हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 500 हो गई है. इलेक्ट्रिक बसें डीजल बसों से काफी किफायती होती हैं. इलेक्ट्रिक बसों पर स्टाफ सहित अन्य खर्च 36 से 38 रुपये प्रति किलोमीटर आता है. जबकि डीजल बसों पर 76 से 86 रुपये प्रति किलोमीटर व्यय होता है. इन इलेक्टिक बसों के निगम के बेड़े में आने से 40 से 50 रुपये प्रति किलोमीटर की बचत सुनिश्चित होगी.

1000 और इलेक्ट्रिक बसें खरीद रही सरकार

उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार परिवहन निगम को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है. प्रदेश सरकार इस वर्ष 1000 और इलेक्ट्रिक बसें खरीद रही है और आने वाले समय में टेंडर हो जाएंगे. इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार 100 हाईड्रोजन बसों को भी खरीदने पर विचार कर रही है. ताकि प्रदेश के प्रकृति एवं वातावरण को जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को बचाया जा सके तथा हिमाचल प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बने.

हिमाचल में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 500 हुई (DIPR)

प्रदेश को हरित राज्य बनाने की परिकल्पना

उन्होंने कहा कि हमने पहले बजट में ही प्रदेश को हरित राज्य बनाने की परिकल्पना की थी और प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों को प्रोत्साहित किया. अब इलेक्ट्रिक बसों में नई प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है. अभी इलेक्ट्रिक बसें प्रति चार्ज 200 किलोमीटर चल रही है और आने वाली बसों में प्रति चार्ज 250 से 300 किलोमीटर तक चलेगी. उन्होंने कहा कि इन बसों को सरकार द्वारा खरीदा जा रहा है और निगम को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है. भाजपा सरकार के कार्यकाल में निगम के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को दो महीने तक वेतन और पैंशन नहीं मिलती थी.

"RDG बंद करवा कर BJP ने जनता को दिया धोखा"

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार अपने कर्मचारियों-पेंशनरों को समय पर वेतन एवं पेंशन प्रदान कर रही है. वर्तमान सरकार का ध्येय वर्ष 2027 तक प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है. केंद्र सरकार से 1952 से 2026 तक आरडीजी मिल रही थी, जो प्रतिवर्ष 8000 से 10000 करोड़ रुपये थी. लेकिन 16वें वित्तायोग से भाजपा ने आरडीजी को बंद करवा कर प्रदेश के लोगों के साथ धोखा किया है. लेकिन वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद कर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया है.

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