हिमाचल ही नहीं उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट में भी क्लाउडबर्स्ट का खतरा, CM सुक्खू ने जताई चिंता
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में तेजी से बढ़ते पर्यावरणीय असंतुलन, शहरीकरण और विकास की चुनौतियों को लेकर चिंता जाहिर की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 4:33 PM IST
शिमला: हिमाचल की पहाड़ियों पर मंडराता क्लाउडबर्स्ट का खतरा अब केवल एक राज्य की चिंता नहीं रहा. बदलते मौसम, बेलगाम शहरीकरण और प्रकृति पर बढ़ते दबाव ने उत्तराखंड से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक नई आशंकाओं को जन्म दे दिया है. शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व पूर्व मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने जिस संभावित खतरे की ओर इशारा किया, जिसने साफ कर दिया कि आने वाले वर्षों में पहाड़ी राज्यों को विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन साधने की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है.
पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवर द्वारा संपादित पुस्तक ‘द्वारा संपादित पुस्तक ‘सिटी लिमिट्स-द क्राइसिस ऑफ अर्बनाइजेशन’ के विमोचन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, पर्यावरणीय असंतुलन और विकास की चुनौतियों पर विस्तार से अपनी बात रखी. सीएम ने कहा, प्रकृति ने हिमाचल प्रदेश को स्वच्छ हवा और पानी जैसे अनमोल संसाधन दिए हैं, जिनका संरक्षण केवल सरकार नहीं, बल्कि हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है.
मुख्यमंत्री ने शिमला के बदलते स्वरूप का जिक्र करते हुए कहा कि बचपन से शहर को बदलते देखा है. जहां कभी घने जंगल हुआ करते थे, वहां अब बहुमंजिला इमारतें खड़ी हो चुकी हैं. उन्होंने माना कि राजधानी में बढ़ती आबादी और सीमित भू-क्षेत्र को देखते हुए अब वर्टिकल कंस्ट्रक्शन समय की आवश्यकता बन गया है.
क्लाउडबर्स्ट की घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए हिम-चंडीगढ़, हिम-पंचकूला और कांगड़ा में एरो सिटी की तर्ज पर नए टाउनशिप विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है. पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है. ताकि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम रखा जा सके.
पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में आई दो बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का उल्लेख करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, क्लाउडबर्स्ट की घटनाएं अब केवल ऊंचाई वाले इलाकों तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि निचले क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही हैं. उन्होंने सिराज विधानसभा क्षेत्र के उदाहरण देते हुए कहा कि इन घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कराया जा रहा है.
सीएम सुक्खू ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुई बैठक में उन्होंने स्पष्ट रूप से आगाह किया था कि भविष्य में क्लाउडबर्स्ट की घटनाएं केवल हिमाचल प्रदेश तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी इनका खतरा बढ़ सकता है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहर के सौंदर्यीकरण और आधुनिक बुनियादी ढांचे को लेकर मुख्यमंत्री ने कई बड़ी परियोजनाओं की जानकारी भी साझा की.
उन्होंने कहा कि शिमला में बिजली और अन्य तारों को भूमिगत करने के लिए 145 करोड़ रुपये की लागत से अंडरग्राउंड डक्ट सिस्टम विकसित किया जा रहा है. वहीं, वर्तमान सब्जी मंडी क्षेत्र में 600 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा और लिफ्ट क्षेत्र के समीप अंडरपास निर्माण का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि राजधानी में 24 घंटे पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 800 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजना पर तेजी से काम चल रहा है.
आत्ममंथन की जरूरत
कार्यक्रम में मौजूद पूर्व मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने भी शहरीकरण और पर्यटन से जुड़े मुद्दों पर बेबाक टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि समस्याओं के लिए केवल पर्यटकों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों को भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है. कई लोग पार्किंग सुविधा न होने के बावजूद अनेक वाहन खरीद रहे हैं, जिससे ट्रैफिक और अव्यवस्था बढ़ रही है. न्यायमूर्ति चौहान ने कहा कि स्कूल समय में लगने वाले जाम के लिए पर्यटकों से अधिक हिमाचल में पंजीकृत वाहन जिम्मेदार होते हैं. उन्होंने कहा कि राज्य को पूर्ण संस्थागत जवाबदेही की आवश्यकता है. क्योंकि शहरीकरण केवल जनसंख्या वृद्धि नहीं, बल्कि समाज के पुनर्गठन की प्रक्रिया है.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में कब होगी मानसून की एंट्री ? इस बार कितनी होगी बरसात