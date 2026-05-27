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हिमाचल ही नहीं उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट में भी क्लाउडबर्स्ट का खतरा, CM सुक्खू ने जताई चिंता

शिमला: हिमाचल की पहाड़ियों पर मंडराता क्लाउडबर्स्ट का खतरा अब केवल एक राज्य की चिंता नहीं रहा. बदलते मौसम, बेलगाम शहरीकरण और प्रकृति पर बढ़ते दबाव ने उत्तराखंड से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक नई आशंकाओं को जन्म दे दिया है. शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व पूर्व मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने जिस संभावित खतरे की ओर इशारा किया, जिसने साफ कर दिया कि आने वाले वर्षों में पहाड़ी राज्यों को विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन साधने की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है.

पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवर द्वारा संपादित पुस्तक ‘द्वारा संपादित पुस्तक ‘सिटी लिमिट्स-द क्राइसिस ऑफ अर्बनाइजेशन’ के विमोचन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, पर्यावरणीय असंतुलन और विकास की चुनौतियों पर विस्तार से अपनी बात रखी. सीएम ने कहा, प्रकृति ने हिमाचल प्रदेश को स्वच्छ हवा और पानी जैसे अनमोल संसाधन दिए हैं, जिनका संरक्षण केवल सरकार नहीं, बल्कि हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है.

मुख्यमंत्री ने शिमला के बदलते स्वरूप का जिक्र करते हुए कहा कि बचपन से शहर को बदलते देखा है. जहां कभी घने जंगल हुआ करते थे, वहां अब बहुमंजिला इमारतें खड़ी हो चुकी हैं. उन्होंने माना कि राजधानी में बढ़ती आबादी और सीमित भू-क्षेत्र को देखते हुए अब वर्टिकल कंस्ट्रक्शन समय की आवश्यकता बन गया है.

क्लाउडबर्स्ट की घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए हिम-चंडीगढ़, हिम-पंचकूला और कांगड़ा में एरो सिटी की तर्ज पर नए टाउनशिप विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है. पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है. ताकि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम रखा जा सके.

पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में आई दो बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का उल्लेख करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, क्लाउडबर्स्ट की घटनाएं अब केवल ऊंचाई वाले इलाकों तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि निचले क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही हैं. उन्होंने सिराज विधानसभा क्षेत्र के उदाहरण देते हुए कहा कि इन घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कराया जा रहा है.