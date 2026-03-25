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एंट्री टैक्स और पेट्रो सेस पर CM सुक्खू का पलटवार, बोले- हर मुद्दे पर राजनीति कर रही भाजपा

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे को गलत तरीके से पेश कर जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है.

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एंट्री टैक्स और पेट्रो सेस पर CM सुक्खू का पलटवार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 6:11 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में एंट्री टैक्स और पेट्रोल-डीजल पर प्रस्तावित सेस को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. विधानसभा से लेकर सड़कों तक इस मुद्दे पर बहस जारी है. इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हर मुद्दे को बेवजह राजनीतिक रंग दे रही है. बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एंट्री टैक्स का मुद्दा जोर-शोर से उठा. भाजपा और कांग्रेस विधायकों के बीच इस विषय पर तीखी बहस देखने को मिली, जिससे सदन का माहौल काफी गरम हो गया.

CM का विपक्ष पर हमला

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि एंट्री टैक्स को लेकर जितना शोर मचाया जा रहा है, असल में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है. उन्होंने भाजपा और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर आरोप लगाया कि वे हर मुद्दे को राजनीतिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि एंट्री टैक्स कोई नई व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह पिछले करीब 40 वर्षों से लागू है. उन्होंने कहा कि इसे केवल फास्टैग प्रणाली से जोड़ा गया है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुगम बनेगी.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV BHARAT)

'भ्रम फैलाया जा रहा'

पेट्रोल-डीजल पर विधवा और अनाथ सेस को लेकर भी मुख्यमंत्री ने विपक्ष की आलोचना की. उन्होंने कहा कि, "अभी केवल सेस लगाने का अधिकार देने वाला बिल पास हुआ है, न कि सीधा सेस लागू किया गया है. इस मुद्दे को गलत तरीके से पेश कर जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है. राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही सरकार यह तय करेगी कि सेस लगाया जाए या नहीं. सेस की अधिकतम सीमा 5 रुपये तय की गई है, लेकिन सरकार इसे कम भी रख सकती है. जरूरत के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा और जनता के हितों का ध्यान रखा जाएगा."

कुल मिलाकर एंट्री टैक्स और पेट्रो सेस को लेकर हिमाचल की राजनीति गरमा गई है. जहां सरकार इसे सामान्य प्रक्रिया बता रही है, वहीं विपक्ष इसे जनता पर अतिरिक्त बोझ करार दे रहा है. आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और तेज होने के आसार हैं.

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