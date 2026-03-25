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एंट्री टैक्स और पेट्रो सेस पर CM सुक्खू का पलटवार, बोले- हर मुद्दे पर राजनीति कर रही भाजपा

एंट्री टैक्स और पेट्रो सेस पर CM सुक्खू का पलटवार ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में एंट्री टैक्स और पेट्रोल-डीजल पर प्रस्तावित सेस को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. विधानसभा से लेकर सड़कों तक इस मुद्दे पर बहस जारी है. इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हर मुद्दे को बेवजह राजनीतिक रंग दे रही है. बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एंट्री टैक्स का मुद्दा जोर-शोर से उठा. भाजपा और कांग्रेस विधायकों के बीच इस विषय पर तीखी बहस देखने को मिली, जिससे सदन का माहौल काफी गरम हो गया. CM का विपक्ष पर हमला मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि एंट्री टैक्स को लेकर जितना शोर मचाया जा रहा है, असल में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है. उन्होंने भाजपा और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर आरोप लगाया कि वे हर मुद्दे को राजनीतिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि एंट्री टैक्स कोई नई व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह पिछले करीब 40 वर्षों से लागू है. उन्होंने कहा कि इसे केवल फास्टैग प्रणाली से जोड़ा गया है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुगम बनेगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV BHARAT)