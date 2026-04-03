मुख्यमंत्री सुक्खू ने ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ से जाना दमन यात्रा के अनुभव, बच्चों ने कहा Thank You सीएम
सीएम सुखविंदर सिंह ने दमन दौरे पर गए 'चिल्ड्रेन ऑफ द स्टेट' के बच्चों से वर्चुअली संवाद किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 8:33 PM IST
शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअल माध्यम से जिला चंबा के 35 ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ से संवाद किया. यह बच्चे वर्तमान में दमन और दीव के शैक्षणिक भ्रमण पर हैं. मुख्यमंत्री ने बच्चों से यह जानने का प्रयास किया कि उन्हें इस यात्रा के दौरान कौन से नए अनुभव प्राप्त हुए, साथ ही यात्रा के दौरान उन्हें मिल रही सुविधाओं की भी जानकारी हासिल की.
इस दौरान बच्चों ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया. बच्चों ने कहा कि मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच से उन्हें इस यात्रा पर जाने का अवसर मिला. उन्होंने स्नेहिल भाव में कहा धन्यवाद सीएम सर. हम हवाई जहाज से दमन आए और यहां घूमने का आनंद ले रहे हैं. हमारे लिए यह खुशी की बात है कि प्रदेश सरकार हमारे सर्वांगीण विकास के लिए हर सुविधा प्रदान कर रही है.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना निराश्रित बच्चों के लिए बनाई गई है. क्योंकि राज्य के संसाधनों पर उनका भी समान अधिकार है. इस योजना के तहत राज्य सरकार उनकी शिक्षा और कोचिंग का खर्च वहन कर रही है और विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में भी प्रदेश सरकार आर्थिक सहायता कर रही है'.
सीएम ने बताया ये बच्चे चंबा जिला के साहो, पांगी, चंबा और चिल्ली (तीसा) के बाल देखभाल संस्थानों से हैं, जिनमें 24 लड़कियां और 11 लड़के शामिल हैं. यह शैक्षणिक भ्रमण 31 मार्च से आरंभ हुआ और 7 अप्रैल, 2026 तक चलेगा. यात्रा का पहला पड़ाव दिल्ली में था, वहां बच्चे हिमाचल भवन में रहे. इसके बाद वे हवाई यात्रा द्वारा सूरत पहुंचे और वहां से दमन गए.
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