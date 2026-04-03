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मुख्यमंत्री सुक्खू ने ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ से जाना दमन यात्रा के अनुभव, बच्चों ने कहा Thank You सीएम

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअल माध्यम से जिला चंबा के 35 ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ से संवाद किया. यह बच्चे वर्तमान में दमन और दीव के शैक्षणिक भ्रमण पर हैं. मुख्यमंत्री ने बच्चों से यह जानने का प्रयास किया कि उन्हें इस यात्रा के दौरान कौन से नए अनुभव प्राप्त हुए, साथ ही यात्रा के दौरान उन्हें मिल रही सुविधाओं की भी जानकारी हासिल की.

इस दौरान बच्चों ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया. बच्चों ने कहा कि मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच से उन्हें इस यात्रा पर जाने का अवसर मिला. उन्होंने स्नेहिल भाव में कहा धन्यवाद सीएम सर. हम हवाई जहाज से दमन आए और यहां घूमने का आनंद ले रहे हैं. हमारे लिए यह खुशी की बात है कि प्रदेश सरकार हमारे सर्वांगीण विकास के लिए हर सुविधा प्रदान कर रही है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना निराश्रित बच्चों के लिए बनाई गई है. क्योंकि राज्य के संसाधनों पर उनका भी समान अधिकार है. इस योजना के तहत राज्य सरकार उनकी शिक्षा और कोचिंग का खर्च वहन कर रही है और विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में भी प्रदेश सरकार आर्थिक सहायता कर रही है'.