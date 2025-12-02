ETV Bharat / state

हिमाचल शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में आपदा पर हुई चर्चा, CM और नेता प्रतिपक्ष आमने-सामने

कांगड़ा: हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के पांचवे दिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में नियम 130 के तहत आपदा पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा, 'सराज में सबसे पहले हेलीकॉप्टर में पहुंचे थे और अनाज भी वितरित की गई. नेता विपक्ष बाद में पहुंचे थे और उसके लिए उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने क्षेत्र में रहना चाहिए. 50 के करीब पोकलेन भी लगाई गई. हेलीकॉप्टर से सामान भेजा गया, जबकि भाजपा ने अपने-अपने लोगों को राहत बांटी है'.

मुख्यमंत्री ने कहा, 'एनडीआरएफ की वर्ष में दो किस्तें आती हैं, वो लगातार आता है. 300 करोड़ सड़कों, पानी व अन्य के लिए खर्च किया गया. प्रधानमंत्री आवास योजना में मात्र 1 लाख 30 हजार घर बनाने के लिए आता है, जिसे राज्य में आपदा पर 8 लाख दिया गया है. जिसकी पहली किस्त चार लाख जारी की गई. आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों को राशि प्रदान की जाएगी. राज्य की गंभीर आर्थिक स्थिति के लिए पूर्व सरकार जिम्मेदार है. सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों विधायक पीएम के पास जाकर 1500 करोड़ लेकर आएंगे. सराज में सीआरएफ के तहत सड़क के लिए स्वीकृति प्रदान की गई'.

वहीं, आपदा को लेकर सदन में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सत्तापक्ष पर तीखे प्रहार किए. जयराम ठाकुर ने कहा, आपदा में प्रभावित लोगों को पुनः बसाने को सुचारू रूप से कोई काम नहीं हो पा रहा है. मंडी जिला में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों को सरकार ने 7 लाख देने की बात कही है. आपदा प्रभावित लोगों को मदद देने के समय उन्हें बुलाया ही नहीं गया. जबकि उसमें मात्र पीएम मोदी और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के खिलाफ ही भाषण दिया गया. वहां पीड़ित लोग थे, जिन्होंने अपने घर, परिवार, बागबानी व खेती को खोया था. जबकि वहां राजनीतिक भाषण ही किए गए.