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300 करोड़ के मेडिकल उपकरणों से बदलेगी हिमाचल की सेहत की तस्वीर, अब अस्पतालों में मिलेगी हाईटेक जांच और इलाज की सुविधा

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की तस्वीर बदलने की तैयारी तेज हो गई है. प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से लेकर जिला और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों तक आधुनिक मशीनरी पहुंचाने के लिए सरकार ने करीब 300 करोड़ रुपये के चिकित्सा उपकरणों की खरीद और स्थापना की प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को खरीद प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरी करने को कहा है. खास बात यह है कि सरकार अब मेडिकल कॉलेजों में इसी साल के अंत तक ऑटोमेटेड लेबोरेटरी सिस्टम स्थापित करने की तैयारी में है. इससे मरीजों को आधुनिक जांच सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में ही उपलब्ध होने की उम्मीद है.

आधुनिक मशीनरी पर जोर

इस बैठक में बताया गया कि कई महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए निविदाएं जारी की जा चुकी हैं. इनमें मेडिकल कॉलेजों के लिए 75 करोड़ रुपये का ट्रैक आधारित इंटीग्रेटेड टोटल लैब ऑटोमेशन सिस्टम, नेरचौक और टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए 50 करोड़ रुपये की PET Scan मशीनें तथा अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपरस्पेशियलिटी चमियाना के लिए दो करोड़ रुपये की हाई कैपेसिटी इकोकार्डियोग्राफी मशीनें शामिल हैं. पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में 13 फुल डिजिटल रेडियोग्राफी मशीनों, मैमोग्राफी और अन्य उपकरणों के लिए भी टेंडर जारी किए गए हैं. डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में 3 करोड़ रुपये की ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट, IGMC शिमला में 5 करोड़ रुपये के 4K लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सेट और इलेक्ट्रोसर्जिकल स्टेशन, 36 लाख रुपये की ECG मशीनें, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स के लिए 13 करोड़ रुपये के उपकरण तथा आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों के तहत 15 करोड़ रुपये की मशीनरी और उपकरण खरीदे जाएंगे. इसके अलावा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के लिए 100 करोड़ रुपये की दवाइयां एवं औषधियां तथा 30 करोड़ रुपये के चिकित्सा उपभोग्य और सर्जिकल सामान की खरीद भी प्रस्तावित है.

सरकार दूसरे चरण में करीब 83 करोड़ रुपये की अतिरिक्त चिकित्सा मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए निविदाएं जारी करेगी. चंबा मेडिकल कॉलेज में स्किल लैब के लिए 1.60 करोड़ रुपये की मैनिकिन्स, चमियाना और टांडा मेडिकल कॉलेज में बाइप्लेन DSA मशीनों के लिए 30 करोड़ रुपये और मंडी मेडिकल कॉलेज, IGMC शिमला, टांडा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में बोन मैरो ट्रांसप्लांट एवं एफेरेसिस यूनिट के लिए 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

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